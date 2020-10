Waarom seks na een fikse ruzie zo lekker is

Je hebt net een meningsverschil gehad met je partner. En terwijl je hoofd nog boos op hem is, zegt je lichaam iets heel anders. Want wat is hij toch eigenlijk sexy als hij boos is… Potje goedmaakseks?

Krijg jij ook ineens zin in seks tijdens een discussie met je partner? Je bent niet de enige. Sterker nog, het is volkomen normaal.

De functie van goedmaakseks

Naast dat goedmaakseks vaak extra passioneel is, geeft het onbewust ook een gevoel van overwinning. Dat komt doordat je tijdens de discussie eerst veel negatieve emoties ervaart, zoals boosheid en frustratie. Na de seks ben je een bepaalde lading kwijt, waardoor je je juist opgelucht voelt. Doordat je emoties die schakeling maken, creëert je lichaam een gevoel van overwinning. Hierdoor voel je je allebei weer een stuk vrolijker.

Soortgelijk gevoel

Er zijn meer lichamelijke factoren die er voor zorgen dat je zin krijgt in seks. Namelijk een verhoogde hartslag. Je zult zelf ook wel merken dat je hartslag en ademhaling versnellen als je boos bent. Die verhoogde hartslag en versnelde ademhaling kunnen zomaar omslaan in een geil gevoel.

Ook komen er bepaalde hormonen vrij die ons lichaam associeert met seks. Adrenaline, cortisol en testosteron zijn bijvoorbeeld hormonen die je tijdens de seks aanmaakt, maar ook tijdens een ruzie. Het is dus eigenlijk heel logisch dat je tijdens een verhitte discussie zelf ook een beetje warm word…

Turn on

Dit verschilt natuurlijk per persoon, maar voor veel mensen is dominantie een echte turn on. En laat dat nou precies de kant zijn die vaak omhoog komt tijdens onenigheden. Die serieuze blik, verheven stem en een duidelijke frustratie waar hij vanaf geholpen moet worden… Geen wonder dat je gedachtens een beetje afdwalen.

