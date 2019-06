Zit je dan met je goed fatsoen: ‘De mediator bleek een oogje op mijn vrouw te hebben’

Het valt Franklin op dat de mediator zijn vrouw veel meer ruimte geeft dan hem en dat hij ook altijd partij kiest voor haar. Laatst zag hij ze na afloop van een gesprek met elkaar praten en hij hoorde zelfs de naam van een restaurant. Vreemd, want zijn vrouw zei dat ze wilde scheiden omdat ze ruimte nodig had.

Franklin: ‘Vanwege onze drie kinderen van 11, 8 en 6 leek het mijn vrouw en mij verstandig om voor onze scheiding een mediator in te schakelen. Zo’n convenant invullen, dat lukt ons nog wel, maar met het ouderschapsplan ligt dat toch gevoeliger. Mijn vrouw Greetje wil scheiden omdat ze het gevoel heeft dat onze relatie haar belemmert in haar persoonlijke ontwikkeling. Ze zegt dat ik haar te veel inperk en dat ze even geen relatie wil zodat ze bepaalde belangrijke aspecten van zichzelf kan onderzoeken. Ik respecteer dat, hoewel het me zeer spijt want ik hou nog steeds van haar en ik heb me altijd erg gelukkig gevoeld in onze relatie en met ons gezin.

Het was Greetje die met Paul, de mediator, kwam aanzetten. Hij was haar aanbevolen door een vriendin die vorig jaar is gescheiden en die goede ervaringen met hem had en ik moet zeggen, in het begin zag ik hem ook wel zitten. Beleefd, vriendelijk, zorgvuldig. Maar nu, na een paar gesprekken, zie ik hem langzaam maar zeker veranderen. Hij geeft Greetje steeds veel langer het woord dan mij en als Greetje en ik het niet met elkaar eens zijn, kiest hij steevast haar kant. Het lijkt wel of hij haar wil versieren. En tot mijn verbazing gaat Greetje er nog op in ook! Na het laatste gesprek hoorde ik ze samen praten, hij noemde de naam van een restaurant. Daar snap ik niets van. Greetje wilde toch even alleen zijn? En mag dat wel, dat een mediator uitgaat met een cliënt?’

Greetje: ‘Franklin is zo verschrikkelijk bezitterig, dat is precies waarom ik er tussenuit wilde. Ik was mezelf helemaal kwijtgeraakt in dit huwelijk en sinds ik drie maanden geleden op mezelf ben gaan wonen, komt het langzaam maar zeker weer terug, dat gevoel dat ik iemand ben, dat ik mijn eigen keuzes kan maken. Franklin is niet alleen bezitterig, hij is ook extreem zwart-wit. Voor mij hoeft die scheiding nog niet zo nodig, ik wil gewoon even wat ruimte. Maar Franklin wilde weten waar hij aan toe was. Nou, toen ik moest kiezen, koos ik voor mijn vrijheid.

Dus moeten we nu een echtscheidingsconvenant opstellen en een ouderschapsplan maken. We willen allebei volledige voogdij over de kinderen, dus dat is een probleem en daarom heb ik Paul gevraagd ons te begeleiden.

Paul kan goed luisteren, hij is heel gevoelig, zo iemand die ook de onuitgesproken boodschap oppikt. Heel anders dan Franklin met zijn formele ja/nee manier van denken. Dat ik met Paul zo’n bijzondere klik heb, is echt een cadeautje. Ik vind het zo spannend om te onderzoeken wat dat voor mij betekent. Dat soort dingen is nou precies waarom ik bij Franklin ben weggegaan. Maar we zijn echt niet aan het daten of zo. Dat is niet professioneel. We hebben naar elkaar uitgesproken dat we elkaar interessant vinden en dat we na afloop van de mediationgesprekken wel eens willen afspreken. Maar zo lang die gesprekken nog lopen, houden we netjes afstand. Eerst moet de situatie rond de kinderen geregeld zijn.’

De mediator: ‘Het is vaak moeilijk om een geschikt iemand te vinden die je gaat begeleiden in het einde van je relatie. Je gaat afspraken maken en geeft een kijkje in jullie levens. Als dat zuiver verloopt houd je het vertrouwen. Op het moment dat er iets gebeurt dat je niet lekker ziet kan dat vertrouwen worden geschaad. Hoe ga je daarmee om?

Je zou het kunnen benoemen. Op het moment dat je vertelt wat je dwars zit geef je de mediator de gelegenheid een verandering aan te brengen in zijn houding of het proces. Je kunt zeggen dat het iets anders wordt vanaf het moment dat de mediator met één van beide bespreekt om na de scheiding eens te kijken om te gaan daten. Op het moment dat dat speelt heeft de mediator ook een eigenbelang naast de opdracht om jullie samen te helpen in het proces van de scheiding. De mediator kan jullie dus niet meer voor de volle 100% onpartijdig en neutraal begeleiden. Het is al gebeurd en dus zal de mediator de opdracht beter kunnen inleveren. Het had meer fair geweest wanneer de mediator het zelf had aangegeven.

En dan nog heel wat anders, Franklin, heb je gelezen wat Greetje schrijft over de scheiding en ruimte in haar leven? Misschien kan je daar wat mee en lukt dat juist heel goed met de huidige mediator. Die heeft er baat bij om te bewijzen dat hij onpartijdig is en zal jullie wellicht juist daarom goed kunnen begeleiden. Meer praten! Dat kan helpen.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.