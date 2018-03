Zo kom je net effe sneller over die relatiebreuk heen

Chocola en een goede dosis jankfilms met een familieverpakking ijs niet altijd voldoende om over een relatiebreuk heen te komen. Gedumpt worden activeert dezelfde mechanismen in onze hersenen als een drugsverslaafde die probeert af te kicken van cocaïne, legt psycholoog Guy Winch uit in het boek How to Fix a Broken Heart.

Nadat je ex je de deur wees (‘het ligt niet aan jou, maar aan mij’ uh-huh) ben je ineens 53 minuten in een uur met hem bezig. Vermoeiend. Maar wel verklaarbaar omdat liefde verslavend is en we daarom behoorlijk moeten afkicken als de liefde over blijkt te zijn. Zoals een verslaafde verlangt naar een ‘shot’, kunnen we hevig gaan verlangen naar dat wat niet meer te ‘krijgen’ is: onze ex.

Hij was soms ook gewoon stom

Het is gemakkelijk om – door die obsessie – alles wat je met hem beleefd hebt te romantiseren. Psycholoog Guy Winch geeft aan dat het belangrijk is om dat soort gedachten te balanceren. Denk je dus terug aan een geweldige vakantie die je samen had? Juist: herinner jezelf dan ook even aan de keren dat jullie mot hadden in de auto er naar toe. Of alle keren dat hij je niet begreep, of je niet wílde begrijpen. Of zijn zondagochtendadem.

Quick ’n easy

Guy heeft vijf gouden regels die ervoor zorgen dat je je ex wat soepeler achter je kunt laten. En concrete tips zijn altijd fijn. Komen ze:

1. Niks geen social media meer

Althans, niet zíjn social media. Ook al denk je dat je op de hoogte wilt blijven, of dat jullie heus nog wel vrienden zijn, voor nu is het even beter om niets te zien. Dus ontvolg hem, tot je voelt dat je (echt) over de breuk heen bent. Dan kun je er weer een vriendschapsverzoekje ingooien.

2. Het Wat-Niet-Leuk-Was-lijstje

Dat mogen eigenschappen zijn die je niet uit kunt staan, maar ook zijn slome familie of het feit dat hij geen champignons lust. Daar ben je nu mooi vanaf. Lukt het je maar om een paar punten op te sommen? Kijk er elke dag even naar en je zult zien dat de lijst groeit.

3. Zoek dingen die jij leuk vindt om te doen

Zeker als je al langer een relatie had, kun je soms een beetje vergeten zijn wat jíj leuk vindt, los van hem. Daarom is het goed om dat uit te vinden en te gaan doen. Daarmee creëer je, bijna letterlijk, afstand van hem.

4. Minimaliseer herinneringen

Je hoeft hem niet uit je hoofd te schrappen, maar berg foto’s en brieven weg. Gooi de appjes weg (of archiveer ze, als je het niet over je hart kunt verkrijgen).

5. Omring je met je vrienden

Je vrienden kunnen ervoor zorgen dat je je weer herinnert waarom jij leuk bent. Omdat zij jou leuk vinden. Dus intensiveer die relaties en ga samen dingen ondernemen.

