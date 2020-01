Zo krijg je als (kersverse) moeder weer zin in seks

Zin in seks? Niet bepaald, als je net bevallen (en uitgescheurd) bent, volle bak aan de borstvoeding zit (die kloven negeren we even) en geen oog dichtdoet (maar tegelijkertijd wel de snackla leeg eet). You’re not in this alone. En: als je na 40 dagen eindelijk weer seks ‘mag’ hebben, valt het vies tegen. Sterker nog: je vond er niet zoveel aan. Met déze tips krijg je weer zin in seks.

Zin in seks, de een heeft het meer dan de ander. En als (kersverse) moeder kan het zo zijn dat die ‘sekszin’ ver, heel ver te zoeken is. Toch kan je daar iets aan doen…

Ga voor een ander soort voorspel

Pikante app’jes (wellicht een sexy fotootje), complimenten, kusjes, je geliefd voelen – het zijn allemaal manieren om het voorspel te beginnen. Het hand- en mondwerk is het fysieke begin van het voorspel vlak voor de seks, maar de uren en dagen vooraf zijn net zo belangrijk. Als je je geliefd, aantrekkelijk, sexy, en gewaardeerd voelt, zorgt dat voor zin. Zin in seks!

Wees zo uitgerust mogelijk

Een uitgeruste nieuwbakken moeder, bestaat dat? Misschien is het een illusie, maar goed uitgerust zijn is belangrijk om zin te hebben in seks en er ook écht van te kunnen genieten. Plan seks in op een tijdstip wanneer je je goed voelt, in de ochtend of bijvoorbeeld juist in de avond. Extra tip: ga voor seks in posities waar je niet al teveel inspanning bij moet doen.

Vermijd stress of zorgen

Stress en zorgen zijn grootste moodkillers voor je libido. De drive neemt namelijk af als je hoofd ergens anders zit (zoals bij de was!). Probeer te ontspannen, en begin daar al uren voordat je seks hebt mee. Als je het erg druk hebt, maak dan een lijstje met de dingen die je nog moet of wil doen, zodat je niet afgeleid raakt tijdens de sekspartij.

Onderzoek andere anticonceptie

Merk je dat jouw anticonceptie invloed heeft op je libido? Overweeg dan te switchen. De pil, bijvoorbeeld, vermindert het testosteron, het hormoon dat verantwoordelijk is voor je libido. Ook andere anticonceptiemiddelen met hormonen kunnen zorgen voor een laag libido. En dat wil je niet!

Verzorg jezelf en voel je mooi

Als je net bent bevallen is het soms lastig om je nieuwe lichaam meteen te accepteren. En dat is helemaal oké! Daarom heb je vaak wat extra’s nodig om je weer helemaal jezelf, laat staan mooi te voelen. Koop bijvoorbeeld nieuwe lingerie, nieuwe parfum, ga naar de kapper of laat je nagels doen. Of ga voor een massage. Weer in contact komen met je lichaam is het credo. Wedden dat je dan sneller opgewonden raakt?

Zorg voor een gezonde relatie

Zin in seks en ook het orgasme begint in ons hoofd. Als je je niet goed voelt in je relatie, is er een kleine kans dat je zin hebt om seks te hebben met je partner. Een pasgeboren baby kan jullie relatie best op losse schroeven zetten. Belangrijk is dat je blijft praten, respect en waardering hebt en krijgt, en je je aangetrokken voelt tot je partner. Zonder deze basis zal je geen hoog libido krijgen, wat je ook probeert.

Accepteer het

Geef je borstvoeding? Ben je uitgescheurd? Heb je een pijnlijk litteken van de keizersnede? Heb je een baby die de hele nacht alles doet behalve slapen? Accepteer dan dat je tijdelijk geen zin hebt in seks. Het is een normale fase, en hoe vervelend het ook is, sommige dingen kun je niet forceren. De zin in seks terug. Some day, some how.

