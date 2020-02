Zo lang duurt het gemiddeld voordat vrouwen een orgasme krijgen

Dat het bij vrouwen langer duurt om een orgasme te krijgen, is natuurlijk geen geheim. Sterker nog, slechts 35 procent kan een hoogtepunt bereiken door enkel penetratie. Hoewel iedereen natuurlijk anders is, is er wel een gemiddelde tijd waarin vrouwen een orgasme bereiken.

Volgens een studie gepubliceerd in the Journal of Sexual Medicine blijkt dat het 13 minuten en 46 seconden duurt om klaar te komen. Wel een kleine kanttekening: alleen heteroseksuele vrouwen in langdurige relaties werden hierbij bestudeerd. De reden hiervoor? De tijd zou wisselen in deze situatie.

Voor dit onderzoek werden acht weken lang wel 645 vrouwen van rond de 30 bestudeerd. Best lang, zeker als je in gedachte houdt dat deze ‘proefpersonen’ met een timer moesten bijhouden hoe lang het duurde voordat ze een orgasme bereikten. De gemiddelde tijd ligt tussen de 12,76 en 14,06 seconden, máár: 17 procent van de vrouwen kwam nog nooit tot een hoogtepunt.

Omdat slechts 31,4 procent van de vrouwen een orgasme kreeg door penetratie alleen, werkte orale seks en andere vormen van stimulatie voor hen het beste. En na 30 seconden al kreungeluiden zou volgens dit onderzoek niet kunnen. Good to know. Sekstherapeute Vanessa Marin voegt nog toe: ‘Voor vrouwen is het vaak moeilijker om een orgasme te krijgen, waardoor ze ook meer druk ervaren als het niet meteen lukt. En die druk kan op zijn beurt weer zorgen voor een blokkade en het klaarkomen nog moeilijker verloopt. Probeer je er dus niet op te focussen en vooral te ontspannen.’



