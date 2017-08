Zo maak je je seksspeeltjes schoon (want ja, dat moet)

Misschien gebruik je ‘m bij elke sekspartij, misschien pak je ‘m er sporadisch bij. Hoe vaak je je sex toy ook gebruikt, het is belangrijk om ‘m na elk avontuurtje even schoon te maken.

Gooi jij je seksspeeltje direct na gebruik weer in de la van je nachtkastje om ‘m de volgende keer dat je zin hebt er pas weer uit te halen? Niet meer doen. Het regelmatig schoonmaken van je seksspeeltjes zorgt er namelijk voor dat het materiaal goed blijft en dat het apparaat ook blijft werken, vertelt Claire Cavanah, co-founder van de New Yorkse seksshop Babeland. Daarnaast komt je toy op gevoelige plekjes, dus hygiënisch gezien is het ook belangrijk om ‘m aan een schoonmaakbeurt te onderwerpen.

Voor en na

Volgens Claire is het verstandig je seksspeeltjes na gebruik altijd schoon te maken. ‘De lichaamssappen die zijn vrijgekomen blijven anders aan het apparaat zitten, waarna ze opdrogen. Je speeltje met die resten opbergen, wil je niet,’ zegt ze.

Voorafgaand aan je avontuurtje je seksspeeltje schoonmaken is overigens ook geen overbodige luxe, vooral wanneer je ‘m niet in de originele verpakking opbergt en je het speeltje gewoon in een kast of la bewaart. ‘Als je je vibrator of dildo in contact kan komen met andere voorwerpen of stof, is het slim om ‘m voor gebruik snel te wassen,’ stelt Claire.

Schoonmaken

Speeltjes van (hard) plastic, siliconen, elastomeer, metaal of glas zijn het makkelijkst schoon te maken: dat doe je met wat niet-irriterende zeep en water. Je hoeft daarvoor geen speciaal desinfecterend middeltje te gebruiken, maar wees wel voorzichtig met het water. ‘Waterproof speeltjes kan je in een emmer water schoonmaken, maar niet elk speeltje kan ertegen,’ zegt Claire. Als je sex toy niet waterdicht is, kan je ‘m beter afspoelen onder de kraan en drogen met een handdoek, is haar suggestie.

Speciale middeltjes