Zo maak je orale seks (nog) leuker

Zijn jij en je partner al een tijdje bij elkaar en wordt jullie seksleven een béétje voorspelbaar? Blaas er wat nieuw leven in en leer wat nieuwe trucjes op het gebied van orale seks. LotteLust geeft tips.

Wissel van positie

Als iemand je oraal bevredigt, lig je vaak in dezelfde positie: op je rug. Sommige vrouwen willen ook nog weleens op het gezicht van hun partner gaan zitten. Een goeie variatie, maar vaak houdt het repertoire daarbij op. Probeer het eens op je buik met je billen in de lucht. En doe bij het pijpen eens de ‘spiderman’: ga op je rug liggen en hang met je hoofd over de bedrand terwijl hij voor staat. Een big pro aan dit standje is dat jij hem kunt deep throaten, omdat je niet hoeft te kokhalzen. Ook een goede variatie is standje 68, waarbij je op elkaar ligt: jij met je rug op zijn buik of hij met zijn rug op jouw buik. Wat zo fijn is aan deze positie, is dat je toegang hebt tot alle intieme delen van je partner. Hij kan jou dus beffen en tegelijkertijd rimmen.

Van voor naar achter

Oraal wordt nog leuker als je niet alleen de voorkant likt, maar eigenlijk het hele intieme gebied meeneemt. Je tong van voor naar achter laten glijden, ook wel bekend als rimmen bijvoorbeeld. Klinkt misschien een beetje onfris, maar dat is het niet. Zolang jij en je vriend van tevoren samen onder de douche springen, is er niks vies aan. Rimmen wordt door veel mensen lekker bevonden omdat de anus heel gevoelig is, vanwege de zenuwen die zich rondom dit plekje bevinden. Als hij dat stimuleert met zijn tong, dan kan jou dat naar zeer grote hoogtes brengen.

Onverwachts moment

Seks, dus ook orale seks, doe je meestal binnenshuis. Maak het spannender door een keertje te seksen buiten de deur. Orale seks buiten de deur is een uitkomst: het gaat sneller en de kans om betrapt te worden is kleiner, want er hoeft maar één van de twee zich uit en aan te kleden. De opwinding is er niet minder om en dat maakt het juist zo leuk. Ideale plekken zijn een klein park, in een bos of in de auto (zorg voor de veiligheid wel dat je op de parkeerplaats finisht).

Kan je vriend nog wel wat pointers gebruiken als het gaat om orale bevrediging? Deel dan deze tips met hem.

