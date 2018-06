Zó pak je seks op een festival handig aan

Broeierige sferen, vunzige deuntjes… Als er één plek is waar rijkelijk gedronken, geflirt én gesekst wordt, is het wel op een festival. Maar hoe pak je dat nou handig aan?

Better safe than sorry

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Stop behalve je hippe festivaloutfitjes dan ook intiemdoekjes én voldoende condooms in je tas. In the heat of the moment wil je niet zonder zitten of naar de dichtstbijzijnde winkel op kilometers afstand moeten rennen.

Duik in de dixie

Misschien niet de meest romantische plek, wel de favoriete seksspot onder festivalgangers. Dixies genoeg en niemand die jullie kan zien. Tip: zoek een dixie in de schaduw als de zon schijnt, anders loopt de temperatuur wel héél hoog op.

Uit de tent lokken

Meerdaags festival? Dan is je tent de perfecte seksplek. Vanwege ruimtegebrek is de missionarishouding hier het beste standje. Tip: doe het licht in de tent uit om een opwindend schimmenspel voor de buren te voorkomen. Tip 2: met een muziekje op horen ze je ook niet.

Pull up to my bumper baby

De auto leent zich uitermate goed voor wat actie in de taxi. Spoed je richting het parkeerterrein als de massa eropuit trekt om die grote act te zien en laat die steamy windows maar komen.

Groene vingers

De meeste festivals vinden plaats in een park of bos, dus is er lekker veel groen om in te duiken. Vlij jezelf achter een boom en seks bij voorkeur staand om te voorkomen dat je onder de modder of insectenbeten het veld weer op komt. Pas wel op dat je niet wordt gezien: seks in het openbaar is strafbaar. En voor je het weet sta je op Dumpert.

Beeld: IStock