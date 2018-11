Zo kan sexting ook: man doet het huishouden en stuurt zijn vrouw ‘ondeugende’ kiekjes

Een man die zijn steentje in het huishouden bijdraagt en daarnaast ook nog een sexy ‘showtje’ opvoert. Wie wil dat nou niet? De vrouw van Reddit gebruiker Dirty ol Sob heeft het allemaal.

Want terwijl zij op haar werk zit, wil hij haar verrassen met wat sexy foto’s, maar dan wel iets anders dan het standaard geflirt via foto’s. En dus stuurt hij ondeugende kiekjes terwijl hij de afwas doet, de wasmachine op ‘large load’ aanzet en stofzuigen, uh, een totaal ‘andere’ look geeft. Sexting 2.0 zeggen wij.

Bron: Famme.nl |Beeld: Reddit.com, iStock