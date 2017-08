Zo vaak hebben jouw leeftijdsgenoten seks

Om de dag, eens per week of alleen in het weekend: als het op seks aankomt, doet iedereen het met andere regelmaat. Wat is ‘normaal’, vraag je je soms af.

‘Normaal’ is wat ons betreft niet het goede woord in deze context, maar we snappen dat je je af kunt vragen wat anderen in jouw leeftijdscategorie doen. Of beter gezegd: hoe váák ze het doen.

Een onderzoek gepubliceerd in Medical Daily wijst uit dat de hoeveelheid seks samenhangt met de leeftijdscategorie waarin je valt. Wat misschien niet heel verrassend is, is dat jongeren over het algemeen regelmatiger seks hebben dan mensen uit een hogere leeftijdscategorie. Over het algemeen zouden jongvolwassenen tussen de achttien en 29 jaar zo’n 112 keer seks hebben per jaar; zo’n twee keer per week, dus. Dertigers (30-39 jaar) zouden op jaarbasis 86 keer tussen de lakens duiken, wat neerkomt op 1,6 keer per week. Mensen tussen de 40 en 49 jaar oud, zouden 69 keer per jaar vrijen.

Getrouwd

De leeftijdscategorieën die hierna komen, zijn niet opgenomen in het onderzoek. Wel wisten de onderzoekers te ontfutselen dat 34 procent van de getrouwde koppels nog twee tot drie keer seks hebben per week.

Wat je moet onthouden is dat dit slechts de uitkomsten zijn van één onderzoek. Het zijn leuke weetjes, maar zie het zeker niet als de standaard. Zolang jij en je partner gelukkig zijn, is alles goed!

