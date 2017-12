Zo vaak moet je per week seks hebben om fit te blijven

Seks hebben we voor de lol, of om ons voort te planten. Maar die vrijpartijtjes brengen ook gezondheidsvoordelen met zich mee, zo blijkt uit onderzoek. Win-win!

De Universiteit van Californië volgde een week lang 129 vrouwen met een relatie. De proefpersonen moesten een week lang bijhouden hoe vaak ze seks hebben en hoe tevreden ze zijn over hun relatie. Ook werd hun bloed onderzocht. Wat blijkt? Personen die een keer per week seks hebben, blijven langer jong en fit.

De studie toont aan dat er significant langere telomeren werden gevonden bij vrouwen die wekelijks van bil gingen. Telomeren zitten aan het einde van onze chromosomen en beschermen ons erfelijk materiaal. Naarmate we ouder worden, worden de telomeren korter. Hoofdonderzoeker Tomás Cabeza de Baca omschrijft ze als ‘een biologische maatstaf van onze ouderdom en gezondheid’. ‘Hoewel normale processen in ons leven, zoals celdeling en ouder worden telomeren doen verkorten, zal aanhoudende stress dit proces versnellen,’ zegt Cabeza de Baca. ‘Op lange termijn kunnen kortere telomeren bijdragen tot chronische ziektes en voortijdige sterfte.’ Wanneer je een keer per week seks hebt, blijven de telomeren in je lichaam langer dan wanneer je minder vaak seks hebt.

Lijkt ons een goeie reden om het vanavond extra gezellig te maken in de slaapkamer.

Bron Nieuwsblad.be | Beeld iStock