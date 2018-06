Zo vaak zouden stellen na een relatie van tien jaar nog seksen

Na een relatie van 10 jaar voel je je – als het goed is – lekker vertrouwd bij iemand en kun je je waarschijnlijk geen leven zonder de ander meer voorstellen. Maar waar je wel voor moet oppassen, is dat de sleur er niet insluipt.

Een van de manieren om je relatie spannend te houden, is – natuurlijk – seks. Maar regelmatig met elkaar in bed blijven duiken, kan erbij inschieten. Maar hoe vaak ‘doen’ koppels die tien jaar bij elkaar zijn het eigenlijk nog? Psychologie Magazine zocht het uit.

Graadmeter

Uit het onderzoek blijkt dat 38 procent van de mannen hun seksleven een belangrijke graadmeter vinden, tegenover 23 procent van de ondervraagde vrouwen. Maar dat betekent echt niet dat je dagelijks seks ‘moet’ hebben. ‘Als je de vlam maar niet helemaal laat uitdoven’, aldus de experts.

Drie maanden of langer

Dezelfde vragenlijst heeft naar voren gebracht dat een derde van de koppels weleens drie maanden of langer geen seks heeft; bij stellen die een relatie hebben van 10 jaar of langer, komt het zelfs neer op de helft van de ondervraagden. Hoewel 70 procent van de deelnemende stellen nog twee keer of vaker per week seks had in het begin van hun relatie, doet 20 procent het na 10 jaar of langer zelden tot nooit meer.

Avondje vrij

Op een avond samen willen vrouwen het liefst bijkletsen met hun partner (29 procent) of samen een serie kijken (29 procent). Van de mannen duikt 38 procent maar al te graag met hun partner in bed; slechts 16 procent van de vrouwen is het daarmee eens.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.