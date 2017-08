Zo weet je of je partner (nog) op Tinder zit

Sinds een tijdje hebben jij en je Tindermatch het heel gezellig samen. Zo gezellig, dat je het eigenlijk niet zo leuk zou vinden als hij of zij er nog steeds op los swipet. Hoe kom je erachter of je partner dat inderdaad niet meer doet?

Onze eerste optie zou zijn: vraag het hem of haar. Wel zo straight. Je kunt de app natuurlijk ook zelf downloaden en net zo lang swipen totdat je je lief tegenkomt. Stiekem zijn of haar telefoon pakken en onderzoek doen is ook een optie. Een man – die graag anoniem wil blijven – vond dit allemaal veel te veel gedoe en besloot het heft in eigen hand te nemen. Hij ontwierp de website SwipeBuster, zodat je zelf in de database van Tinder kunt checken wie de relatie-app gebruikt. Wait, what?

SwipeBuster werkt als volgt: je betaalt zeven dollar en je kan vervolgens drie keer op iemands naam zoeken, in combinatie met de leeftijd en geboorteplaats van diegene. Vervolgens zoekt de website in de database van Tinder naar die persoon en kun je erachter komen of je partner er nog andere Tindermatches op nahoudt.

In bescherming

De oprichter van SwipeBuster vindt eigenlijk niet dat zijn website zou moeten kunnen bestaan. ‘Veel mensen weten niet hoeveel persoonlijke informatie van hen online staat,’ vertelt hij tegen Vanity Fair. ‘Mensen delen zelf veel te veel, maar bedrijven brengen hun gebruikers ook niet goed op de hoogte van hoeveel informatie van ze wordt gedeeld.’ Hij hoopt zelfs dat Tinder het bestaan van zijn website ziet als waarschuwing om de gegevens van Tindergebruikers beter te beschermen.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Cosmopolitan | Beeld Giphy