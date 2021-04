Nederlandse vrouwen zoenen graag met andere vrouw

De Nederlandse vrouw is niet vies van biseksuele experimenten. Bijna de helft heeft weleens met een andere vrouw gezoend. Bijna een kwart heeft zelfs het bed gedeeld met een vrouw! Dat blijkt uit een online onderzoek van Viva.nl onder 500 vrouwen rond de dertig.

Steeds meer vrouwen geven toe ‘bisgierig’ te zijn. Ze fantaseren over zoenen of seks met een andere vrouw.

10 procent van de ondervraagden heeft geen ervaring met vrouwen zoenen, maar zou dat graag eens doen. Degenen die hier wel ervaring mee hebben, beviel het blijkbaar goed: 38 procent vond het voor herhaling vatbaar.

In bed met een vrouw

Qua seks zijn de respondenten iets minder ervaren, maar toch heeft bijna een kwart weleens het bed gedeeld met een vrouw. Dat viel goed in de smaak: 22 procent vond het voor herhaling vatbaar. Opvallend: 18 procent heeft ‘seks met een vrouw’ op haar verlanglijstje staan. Niet gek dus dat 28 procent zichzelf omschrijft als een ‘beetje bi’ en 9 procent zelfs als helemaal bi.

Liever geen trio

Als vriendinnen met andere vrouwen zoenen of seksen, heeft een ruime meerderheid (66 procent en respectievelijk 54 procent) daar geen problemen mee. Eén op de vijf vindt die gedachte stiekem best opwindend. Over trio’s denken Nederlandse vrouwen echter iets anders. Op de vraag: stel, jouw vriend wil een andere vrouw betrekken bij de seks, antwoordde 39 procent dat ze daarover goed moesten nadenken. Bijna een derde zegt ‘Bekijk ’t maar’ en slechts 18 procent reageert enthousiast. We willen onze man dus niet zo graag delen!

Fantaseren

Vrouwen fantaseren wel graag over andere vrouwen: bijna de helft doet dit soms en 13 procent zelfs vaak. Niet de volle lippen van Angelina Jolie (8 procent), maar die van Scarlett Johansson (16 procent) willen vrouwen het allerliefst zoenen. De lippen van Katja Römer-Schuurman staan met 12 procent op de derde plek. Een kleine 4 procent van de vrouwen gaat liever voor de lippen van haar beste vriendin.

