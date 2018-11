Zoete wraak: in plaats van haar geloften las deze bruid de appjes van haar vreemdgaande vriend voor het altaar voor

Stel je voor: je staat op het punt om te trouwen en komt de nacht vóór je bruiloft erachter dat je aanstaande man vreemdgaat met een andere vrouw. Wat is dan de beste manier om wraak te nemen? Het antwoord: je leest zijn smerige appjes naar de andere vrouw hardop voor, voor het altaar, ten overstaande van zijn beste vrienden en familie.

Screenshot savage

Dat is exact wat Casey, een Australische bride to be, heeft gedaan, nadat ze erachter kwam dat haar vriend – met wie ze al zes jaar samen was – vreemdging, slechts enkele uren voordat ze haar ja-woord zou geven. ‘Ik verbleef met mijn beste vriendinnen in een hotelkamer toen mijn telefoon ging. Helemaal in bruidsstijl, met een glas champagne in mijn hand, liep ik naar mijn telefoon toe. Ik opende mijn scherm en zag een hele rits aan screenshots van een nummer dat ik niet herkende. De begeleidende tekst was duidelijk: ‘I wouldn’t marry him. Will you?”

‘I can’t stop thinking about fucking you’

De screenshots toonden appjes die Alex, Casey’s verloofde, naar een andere vrouw had gestuurd. Sommige appjes waren van maanden geleden, andere appjes slechts van een paar dagen voor de bruiloft. ‘Your body is fucking incredible, and shit do you how to use it’ en ‘I wish my GF had half the skills you do’ behoorden tot zijn repertoire. Ook confronterend: ‘I can’t stop thinking about fucking you.’ Dus inderdaad, de appjes logen er niet om.

Zoete wraak

Casey barstte uit in tranen en haar vrienden wilden dat ze de bruiloft zou cancellen. Iets wat Casey absoluut niet wilde doen. Casey wilde wraak, hele zoete wraak. Daarom bedacht ze een plannetje.

‘Ik besloot om te doen alsof er niets aan de hand was en de bruiloft gewoon door te laten gaan. Ik wilde hem ontmaskeren ten overstaande van al onze familie en vrienden.’ Ze herinnert zich nog het moment dat ze in haar trouwjurk naar het altaar liep, en het moment dat ze zich moest omdraaien naar alle gasten toe. ‘Er zal geen bruiloft zijn vandaag,’ kondigde ik aan, ‘het lijkt erop dat Alex niet de man is die ik dacht dat hij was.’

‘Vervolgens gooide ik mijn bloemen op de grond, nam ik mijn telefoon uit mijn hand en ging ik ieder appje dat Alex naar het onbekende nummer had gestuurd, voorlezen. Met ieder woord uit mijn mond, trok de kleur in Alex’ gezicht meer en meer weg.’

Feest van de liefde

Wat Alex deed? Niet zo veel. Terwijl Casey aan alle gasten uitlegde wat er gebeurde, vertrok hij met zijn beste vriend. ‘Er zal vandaag geen bruiloft zijn. In plaats daarvan vieren we eerlijkheid en echte liefde, en het volgen van je hart, ook wanneer dat pijn doet.’

Casey: ‘Uiteindelijk ebben we gewoon heel hard feestgevierd.’

Bron: Daily Mail, beeld: iStock