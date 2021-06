Dít is waarom we in de zomer meer zin hebben in seks

Zodra de dagen weer langer beginnen te worden en de temperatuur buiten stijgt merken we vaak dat ons libido ook hoger wordt. Maar waarom hebben we in de zomermaanden meer zin in seks? We leggen het je uit.

1. Serotonine

Het is wetenschappelijk bewezen dat door de zon ons serotoninepijl omhoog gaat. Serotonine zorgt ervoor dat we meer plezier ervaren en we ons gelukkig voelen. Deze ervaring is te vergelijken met het nemen van een XTC-pil.

2. Melatonine

Melatonine zorgt ervoor dat je ’s avonds moe wordt en snel in slaap valt. Van zonlicht wordt de productie van dit stofje in de hersenen minder. Niet echt ideaal als je wilt slapen, maar wel goed voor je libido! Melatonine kan er namelijk voor zorgen dat je sekshormonen, zoals oestrogeen, testosteron, en serotonine vermindert wordt. En dan willen we natuurlijk niet.

3. Sociaal contact

In de zomer zijn we vaker buiten te vinden dan op die koude winterdagen. We gaan in de zomer weer lekker socializen. Hangen op het strand of bij het zwembad, bijvoorbeeld. Ook zijn we ons in de zomer meer bewust van ons lichaam en hoe we er uit zien. Dus automatisch zie je er in de zomer beter uit dan in de winter. Dat in combinatie met het socializen, zorgt ervoor dat seksuele contacten sneller gemaakt worden.

4. Bikini weer

Het is logisch dat we in de zomer meer zin hebben in seks. Word jij sneller geil van een dikke wintertrui of een lekkere hunk in zijn zwembroek? En zelf heb je misschien ook niet meer aan dan alleen een triangelbikini, en dat laat natuurlijk weinig aan de verbeelding over!

5. Porno

Je zou verwachten dat we in de zomermaanden meer buiten zijn, en dus ook minder porno kijken. Maar niets is minder waar. Een studie op de Villanova University heeft bewezen dat in juni en juli de meeste porno wordt gekeken.

6. Feromonen

Volgens onderzoek werken mannelijke feromonen opwindend voor ons vrouwen. En dat is niet alles. Mannen zouden door deze feromonen onbewust in staat zijn om te weten wanneer vrouwen aan het ovuleren zijn en dus ook automatisch meer vruchtbaar zijn. Say what? Maar ja, feromonen komen vrij tijdens het zweten en in de zomermaanden doen we dat allemaal. Do we need to say more?

