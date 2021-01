Het leven van vrijgezellen gaat tijdens de pandemie niet over rozen. Al helemaal niet als je nét aan het daten was en door de maatregelen niet bij elkaar kunt zijn met Valentijn. Daar hebben de makers van Zoom op een briljante en ietwat cheesy manier op ingespeeld. Ze lanceren namelijk ware liefdesachtergronden, waarmee je jouw date op afstand in een romantisch jasje kunt steken.

Als je nog niet bekend was met Zoom, dan ben je dat momenteel wel. Dat kán haast niet anders, gezien het gros van ons vanuit huis werkt. Vergaderingen die normaliter op kantoor plaatsvonden, gaan nu – al bijna een jaar, whut – via Zoom. Vrijgezellen zijn door de aangescherpte maatregelen ook voor het onderhouden van hun vrijwel niet-aanwezige liefdesleven aangewezen op videobellen.

Daten via Zoom

Het kan hartstikke ongemakkelijk zijn als je na weken appen ineens een date via je beeldscherm hebt. Zelfs als je beide een wijntje of twee achterover tikt, is het toch anders dan in de kroeg. Je spontane zelf zijn achter een beeldscherm blijft nou eenmaal een gekke en onnatuurlijke uitdaging.

Hartjes overal

Om alle vrijgezellen een hart onder de riem te steken, hebben de makers van Zoom nu speciale Valentijnsachtergronden ontworpen. Hiermee kun je de achtergrond tijdens je online date veranderen van je huiskamer naar een zoete plaat vól hartjes. Da’s toch een stuk gezelliger dan die saaie witte muur, niet?

Uploaden maar

Zo doe je het: ga naar Instellingen en vervolgens Instellingen voor vergaderingen en scrol omlaag om ervoor te zorgen dat de functie Virtuele achtergrond is ingeschakeld. Ga vervolgens naar de app en klik daar weer op Instellingen. In het menu aan de linkerkant zie je weer Virtuele achtergrond, waar je een van de valentijn Zoom-opties kunt selecteren door op het plusteken te klikken. Wil je liever een eigen plaatje gebruiken? Dan kan dat ook! Zorg dan wel dat de grootte 1920 pixels bij 1080 pixels is. Happy dating!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Popsugar | Beeld: iStock