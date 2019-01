Zou je date er wat van bakken in bed? Zijn gedrag verklapt het!

Natuurlijk is het niet het eerste waar je aan denkt als je jouw date voor het eerst de hand schudt, maar het zal waarschijnlijk wel vrij snel door je gedachten gaan. Zou je met deze vent een beetje kunnen seksen? Door op zijn gedrag te letten, kun je al een hoop voorspellen, en dat kan teleurstelling voorkomen.

Wat zijn nou goede eigenschappen, en wanneer kun je een man beter vriendelijk gedag zeggen en weer solo richting huis keren? Let op de onderstaande punten.

Uiterlijk

Natuurlijk, das het eerste waar je naar kijkt. Heel goed, want het kan je wat vertellen. Is een man sportief, dan kun je ervan uitgaan dat hij eventueel geseks ook wel een poosje volhoudt. Maar let er wel op hoe de man (over zijn sport) praat. Is hij vooral bezig om jou te imponeren met alles wat hij behaald heeft, wees dan op je hoede (en lees verder naar het volgende punt).

Zelfvertrouwen

Een man die goed in zijn vel zit is natuurlijk hartstikke aantrekkelijk. Nu lijkt een man die zijn successen met jou deelt en veel over zichzelf praat (weet hij überhaupt al meer van jou?) een goed portie zelfvertrouwen te hebben. Maar het kan ook opschepperij zijn. En dat komt voort uit? Juist: onzekerheid. Deze mannen zullen ook in bed vooral bezig zijn met zichzelf en minder met jou.

Mannen die in eerste instantie minder zeker overkomen, kunnen onverwachts juist hele fijne bedpartners zijn. Zij zullen proberen erachter te komen wat jij lekker vindt en zullen het niet in hun hoofd halen om zich egoïstisch te gedragen.

Niks geen foute boy

Een man die lief is staat voor sommigen gelijk aan ’saaaaai’ in bed. Maar niets is minder waar. Wil jouw date van alles over je weten, en gedraagt hij zich ook nog vriendelijk tegen de serveerster van het cafe waar jullie een drankje drinken? Dan heb je grote kans dat hij empatisch is en rekening houdt met anderen (en dus ook met jou in bed). Sputtert je date tegen als jij de rekening wil betalen, en is hij vervolgens op zijn kleine heer getrapt als je toch doorzet? Dan heb je misschien te maken met een machoman. Heb je hem opgeduikeld op een datingsapp en had hij minstens één foto van zichzelf met ontbloot bovenlijf? Weet hij na jullie eerste date waar je bent opgegroeid, of je je werk leuk vindt en of je broers of zussen hebt? Nee? Dan: run for the hills (tenzij je zin hebt in een vluggertje waarbij hij vooral aan zijn trekken komt).

Bron: HLN.be

