Calorieën verbranden is misschien niet dé hoofdreden om een vrijpartij te beginnen, maar een fijne bijkomstigheid is het wel. Ben jij benieuwd hoeveel calorieën je precies verbrandt? Wij hebben het voor je uitgezocht.

Sport – uhm – seks ze, want dit is hoeveel calorieën jij verbrandt met een wip.

1. Orale seks

Met een halfuurtje orale seks verbrand je zo’n 60 calorieën. Dat is nog eens een leuk feitje, tóch? En als je halverwege even switcht naar een ander standje haal je die 30 minuten vast wel 😉

2. Missionaris

Met rustig seksen in de missionarispositie heb je al na een halfuur gauw 60 calorieën verbrandt. Als je iets wilder aan de slag gaat, kom je uit op zo’n 100 calorieën per 30 minuten! 100 calorieën verbranden terwijl je op je rug ligt, het klinkt bijna to good to be true, tóch?

3. Doggy style

Ja, ja dit seksstandje zorgt voor een behoorlijke vetverbranding. Zo heb je na een halfuurtje doggy style zo’n 110 calorieën verbrand. Seksen was nog nooit zo leuk!

4. Reverse cowgirl

Deze is wél weer een beetje teleurstellend, zeker omdat ie zo intensief is. Bij de reverse cowgirl verbrandt je per 35 minuten maar 110 calorieën. Toch heeft dit standje wel weer één voordeel! Naast dat het zorgt voor een onwijs lekker orgasme – is het ook nog eens ontzettend goed voor je been- en buikspieren. Het standje is in ieder geval het opnemen in je ‘trainingsschema’ waard.

Kortom: als je een lekkere vrijpartij hebt van zo’n 80 minuten en af en toe wisselt van positie verbrand je 280 calorieën! En uhm, we hebben het hier over seks, dat is toch sowieso al een stuk leuker dan te zwoegen in de sportschool? Wij zeggen lekker sporten met elkaar 😉

Bron: Cosmopolitan| Beeld: iStock