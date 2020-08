Zóveel koppels hebben dus écht elke dag seks

Seks: het is fijn om te hebben, maar je kunt ook wel eventjes zonder. Want het leven komt er nu eenmaal vaak tussendoor: werken, kinderen, het huishouden, hoofdpijn, ongesteld… Noem het maar op.

En dus lig je soms gewoon heerlijk als een ware zeester languit in je bed. Aan jouw lijf geen polonaise, of nou ja, niet élke dag dan. Liever eens per week, of eens per maand. Toch?

Kom maar op

Nou, nee. Niet als het aan sommige koppels ligt. Want er is onderzoek gedaan naar hoeveel stellen nu daadwerkelijk elke dag van bil gaan. En dat is niet mis: zeker 4% van de stellen met een relatie doet elke dag aan een potje seks. Wel geldt: dit is vaak zo in het begin van een relatie. Hoe langer je samen bent, hoe minder vaak je in principe nog tot een hoogtepunt komt. De meeste getrouwde stellen hebben gemiddeld 5 keer per maand seks.

Nee, bedankt

Hoeveel stellen dan eigenlijk het tegenovergestelde doen, dus nooit meer seksen? Dat zijn er in ieder geval méér dan de mensen die dagelijks seksen. Zeker 12 procent van de stellen heeft in de afgelopen drie maanden helemaal niet aan een vrijpartij gedaan.

Leeftijd

Overigens is vooral je leeftijd van belang, als het gaat om hoe vaak je seks hebt. Mensen tussen de 18 en de 29 jaar hebben gemiddeld gezien het meeste seks: zij doen het zo 112 keer per jaar. Dat komt al gauw neer op een gemiddelde van twee keer per week. Mensen tussen de 30 en 39 hebben ongeveer 86 keer per jaar seks: een stuk minder al. Maar dat zijn uiteraard meestal de jaren waarin er veel jonge kinderen in huis rondlopen, die de nodige tijd en aandacht kosten. Mensen in de leeftijd 40 – 49 jaar doen het zo’n één keer per week, namelijk 69 keer per jaar.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle. Beeld: iStock