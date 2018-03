Zwanetta vertelt wat er nou écht gebeurd is in de zee met Mezdi

It’s thurday, en dat betekent eigenlijk maar één ding: Temptation Island. Maar voordat je de aflevering van vandaag – of die van volgende week – gaat kijken, blikken we even terug naar een paar weken geleden. Het moment dat Mezdi en Zwanetta de zee in doken, staat waarschijnlijk nog vers in je geheugen gegrift. Mezdi zou hier namelijk al gelijk in de fout zijn gegaan, door met een topless dame buiten de camera te verschijnen. Maar is het eigenlijk wel echt zo gegaan?

In de nieuwste aflevering van Anna Nooshin’s online serie Gossip, vertelt de wulpse Zwanetta namelijk hoe de vork nou écht in zijn steel zit. ‘Mensen denken dat ik topless de zee in ging met Mezdi. Dat was dus echt niet zo.’ Hoewel het op beeld misschien niet goed te zien was, had Zwanetta namelijk wel degelijk iets aan. ‘Ik had gewoon een bikinitopje aan. Maar omdat-ie geel is, lijkt het een beetje huidskleurig.’

Avontuurtjes

Volgens haar is het hele gedoe rondom haar en haar zogenaamde ‘prooi’ dan ook volledig uit zijn verband gerukt. ‘Ik werd opeens de topless bitch genoemd enzo. Maar mensen, ik ga niet topless op tv. Ik heb gewoon een carrière.’ Toch is het nog maar de vraag of Mezdi en Zwanetta daadwerkelijk hun handjes hebben thuisgehouden. ‘Mezdi kwam vooral naar mij toe en daar speelde ik op in.’ Hmmm, gaat er dan toch nog iets gebeuren tussen die twee?

Beeld: YouTube, Temptation Island