Amber blikt terug op Temptation-avontuur: ‘Mĳn moeder had haar twĳfels’

Waarom Amber precies Arda nog een tweede kans heeft gegeven na Temptation, is voor velen onduidelijk. Toch kon ze niet om haar verliefde gevoelens heen. Maar het programma terugkijken bleef wel behoorlijk pijnlijk.

De verleidster vertelde al eerder dat ze zich absoluut geen derde keuze voelde. En alle opmerkingen die ze hierover naar haar hoofd geslingerd kreeg, kwamen dan ook behoorlijk hard aan. ‘Lelijke opmerkingen die aan mijn vel blijven kleven, zoals: ‘Ach meisje, je bent niet meer dan derde keuze voor Arda.’ Terwijl ik dat écht niet ben’, vertelt de brunette aan Dag Allemaal.

Amber Temptation

En waar in de villa misschien de vonk niet meer leek over te springen, gebeurde dat terug in België juist wel. ‘Ik merkte dat ik echte gevoelens voor hem kreeg. Mijn moeder had haar twijfels bij mijn deelname, ze weet dat ik makkelijk verliefd word. Ze vreesde dat ik gekwetst zou worden voor het oog van honderdduizenden kijkers. Met haar woorden in gedachten heb ik toen heel bewust een stap teruggezet.’

Strijd gewonnen

Hoewel het op tv overkwam alsof Arda haar voor Eline liet staan en zij de strijd gewonnen zou hebben, weet nu iedereen volgens Amber wel beter. ‘Al was het vreselijk pijnlijk om te zien hoe snel Arda in de klauwen van Eline terechtkwam’, aldus de verleidster. ‘Ik wist, natuurlijk, dat Arda seks had gehad met Eline, maar om die beelden dan maanden later op tv te zien, terwijl we samen in de zetel zaten… Ik vond dat héél moeilijk en het heeft voor spanningen tussen ons gezorgd. Maar die trokken snel weg.’

Fitnessen

Maar het was niet direct na de opnames dat de twee weer contact met elkaar zochten. Pas in december, toen Elke en Eline beiden al een maand geen rol meer speelden, besloten ze weer een poging te wagen. En hun eerste date was, hoe romantisch, gezellig samen in de sportschool in Hasselt. ‘Ik ben die nacht bij Arda blijven slapen. Ik in zijn bed, hij in de zetel. Pas na onze derde date hebben we voor het eerst gekust. Arda is in de fout gegaan op Temptation Island, ik ben er zeker van dat hij in het echte leven wél trouw is.’ Echte liefde!

