Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik niet zo veel met de kou heb, maar voor Fins Lapland maak ik héél graag een uitzondering. Hoe kan het ook anders als het zo sprookjesachtig mooi is? Een huskysafari, een tocht op een sneeuwscooter, rendieren spotten en op jacht naar het noorderlicht: het staat allemaal op mijn bucketlist en het kan allemaal in Fins Lapland.

Maar als je op zo'n waanzinnig mooie plek bent, is het ook wel heel leuk om net zo prachtig te overnachten. En ja, dat kan hier ook héél goed; dit zijn een paar van de mooiste accommodaties in Fins Lapland.

Slaapplekken in Fins Lapland voor op je bucketlist

1. Ollero Eco Lodge, Rovaniemi

Waarom zou je kiezen tussen een authentiek Fins houten huisje en een glazen iglo als je ook allebei kunt boeken? Precies. Bij Ollero Eco Lodge, op zo'n tien minuten rijden van het centrum van Rovaniemi, krijg je drie gebouwen tot je beschikking: een hoofdhuis, een aparte slaaphut en een glazen iglo voor twee personen.

Die laatste ligt direct aan de rivier de Ounasjoki, waardoor je vanuit je bed een bijzonder mooi uitzicht hebt over het winterse landschap: het kan zo op een ansichtkaart. Ook is er een panoramasauna met jacuzzi, met uitzicht op de rivier en het omliggende bos. Dankzij de ligging buiten de stad heb je bovendien weinig last van lichtvervuiling en is de kans op het noorderlicht dus ook weer groter.

Aantal personen: 6

Hottub: ja, samen met de panoramasauna te reserveren tegen een toeslag van € 250 per gebruik.

Bekijk en boek Ollero Eco Lodge hier.

Ollero Eco Lodge // Airbnb

2. Arctic Light Hut, Sodankylä

Oké, stel je even voor: je ligt onder een warm dekbed, kijkt omhoog en ziet ineens de hemel groen kleuren. Zo zie ik het noorderlicht tenminste voor me. En om 'm te spotten hoef je bij Arctic Light Hut niet eens je bed uit. Dit knusse houten huisje voor twee personen heeft namelijk een gedeeltelijk glazen dak, waaronder de bedden staan. Het glas wordt verwarmd, zodat het uitzicht zo goed mogelijk behouden blijft bij wisselende weersomstandigheden. Slim.

Het huisje beschikt over een eigen badkamer en een kleine keuken en ligt vlak bij het nationale park Urho Kekkonen.

Aantal personen: 2

Hottub: nee

Bekijk en boek Arctic Light Hut hier.

Arctic Light Hut // Airbnb

3. Villa Sivakka, Muonio

Als je ooit hebt gedroomd van een afgelegen houten huis midden in de Scandinavische natuur, is dit waarschijnlijk precies wat je voor ogen had. Villa Sivakka is echt picture perfect, ligt aan het meer Äkäsjärvi en bestaat uit twee houten huisjes, waaronder een door een architect ontworpen vakantiewoning met een enorme raampartij. Aan een mooi uitzicht geen gebrek, dus.

Aan de eettafel kijk je uit over het meer en de omliggende bossen en in het tweede huisje, direct aan het water, vind je een sauna en een open haard.

Aantal personen: 6

Hottub: nee, wel een eigen sauna aan het meer.

Bekijk en boek Villa Sivakka hier.

Villa Savakka // Airbnb

4. Villa Aurelia, Kuusamo

Wil je met een groep vriendinnen of met het hele gezin richting het hoge noorden (lijkt mij echt de mooiste vriendentrip)? Dan is Villa Aurelia een aanrader. Deze vrijstaande villa van honderd vierkante meter ligt aan een afgelegen meer, vlak bij het nationale park Oulanka in het noordoosten van Finland, ten zuiden van de officiële regio Lapland.

De hoofdslaapkamer op de bovenverdieping heeft een balkon met uitzicht over het meer en de noordelijke hemel, dus het wordt wel even vechten wie daar mag slapen. Verder beschikt de villa over een open haard, een privéstrand en een traditionele, met hout gestookte Finse sauna.

Ook voor wie graag actief bezig is, is dit een fijne uitvalsbasis: in de omgeving kun je onder meer skiën, sneeuwschoenwandelen en op huskysafari.

Aantal personen: 8

Hottub: nee, wel een eigen houtgestookte sauna.

Bekijk en boek Villa Aurelia hier.

Villa Aurelia // Airbnb

5. AuroraHut, Rafi Village Resort, Kittilä

Een nacht in een glazen iglo is al bijzonder, maar eentje met een eigen hottub op het terras? Count. Me. IN. Die gaat rechtstreeks op m'n bucketlist. Deze accommodatie ligt aan het meer Kuolajärvi, bij het dorpje Tepsa, ver weg van de drukte. Perfect dus als je echt ultieme rust en ongerepte natuur wilt ervaren.

Vanuit de glazen iglo heb je uitzicht op de sterrenhemel en met een beetje geluk dus ook op het noorderlicht. Op het terras staat een hottub die op verzoek wordt gevuld met water uit het meer en voor je wordt opgewarmd. Ook kun je tegen betaling gebruikmaken van een traditionele Finse sauna.

Er is een restaurant op het terrein waar je op verzoek kunt ontbijten en dineren. De douches bevinden zich in het hoofdgebouw, wel iets om rekening mee te houden bij het boeken.

Aantal personen: 2

Hottub: ja, op aanvraag voor € 90 per avond.

Bekijk en boek de AuroraHut hier.

AuroraHut // Airbnb

6. North Suite Horizon, Levi

Wie houdt van mooie interieurs, bijzondere uitzichten en een flinke dosis luxe, wil deze accommodatie alvast opslaan. North Suite Horizon ligt in Utsuvaara, een rustige villawijk bij het populaire wintersportgebied Levi.

Denk aan indrukwekkende panoramische ramen, een modern Scandinavisch interieur, een luxe badkamer, een eigen sauna en een jacuzzi op het terras. Jep, ik zei toch luxe? In de directe omgeving bevindt zich bovendien een rendierverblijf waar gasten de dieren kunnen ontmoeten en voeren.

Overdag kun je de skipistes op of een huskysafari maken, en natuurlijk erna bijkomen in je eigen hot tub. Het centrum van Levi ligt op ongeveer elf minuten rijden van de accommodatie.

Aantal personen: 5

Hottub: ja, een privéjacuzzi buiten die bij het verblijf is inbegrepen.

Bekijk en boek North Suite Horizon hier.

North Suite Horizon // Airbnb

Wat is de beste periode voor Fins Lapland?

Voor het ultieme winterwonderlandgevoel zijn de maanden december tot en met maart het meest geschikt. In december zijn de dagen ontzettend kort, dus hou daar rekening mee. Er hangt dan wel een sprookjesachtige kerstsfeer, terwijl je in februari en maart doorgaans meer uren daglicht hebt om de omgeving te ontdekken.

Het seizoen waarin je het noorderlicht kunt zien, loopt zo ongeveer van eind augustus tot begin april. Een garantie heb je natuurlijk nooit: het blijft een natuurverschijnsel en je bent afhankelijk van onder meer de zonneactiviteit en de bewolking. Zo ben ik in de juiste periodes in IJsland én Noors Lapland geweest, en... Geen noorderlicht te zien. Maar laat dat vooral je vakantiegeluk niet bederven: er zijn genoeg andere mooie dingen te zien.