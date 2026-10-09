Sorry, wat? Onderzoek toont dat ‘iets meer’ mensen het oké vinden als een man zijn vrouw slaat

Blijkbaar leren we niet, want 15,8 procent van de Nederlanders vindt dat het te rechtvaardigen valt als een man zijn vrouwelijke partner slaat. In 2012 was dat 12 procent. Dat blijkt uit een onderzoek naar vrouwenemancipatie door de universiteiten van Amsterdam en Tilburg, waaraan 2500 Nederlanders van achttien jaar en ouder meededen. En dat baart niet alleen de onderzoekers zorgen, maar mij als vrouw ook.

"Dit soort opvattingen draagt bij aan het ontstaan en voortduren van geweld tegen vrouwen. Het laat zien dat we echt nog veel te doen hebben om geweld tegen vrouwen uit te bannen", zegt staatssecretaris Judith Tielen (Emancipatie, VVD) erover tegen het ANP.

Resultaten om verdrietig van te worden

Maar even terug naar het onderzoek: wie denkt hier zo over? Er zijn namelijk verschillen naar leeftijd en financiële situatie: jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen. "Zoals verwacht hangt een stabielere financiële situatie samen met progressievere denkbeelden, maar wel alleen als mensen dat zelf zo ervaren", staat er in het onderzoek.

Verder laat de rest van het onderzoek ook weinig goeds zien. Meer Nederlanders zijn gaan denken dat het een probleem is als vrouwen meer verdienen dan hun mannelijke partner. Volgens UvA-onderzoeker Mark Boukes zijn daar geen percentages van opgenomen in het onderzoek, maar is er wel een dalende trend te zien.

Ook zeggen vrouwen dat ze zich onveiliger zijn gaan voelen en maken ze zich vooral zorgen over seksuele intimidatie. Als mogelijke reden haalt het onderzoek de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude in 2025 aan.

Rol van de manosfeer

Boukes noemt de veranderende opvattingen in de maatschappij als oorzaak voor deze resultaten. De aandacht voor en de rol van de manosfeer worden ook in het onderzoek genoemd. "Er zijn heel veel dingen die veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Dat zie je ook in het onlangs verschenen rapport over homoacceptatie."

Wel zet de positieve ontwikkeling op het gebied van vrouwengelijkheid op andere vlakken door (mag het effe). Zo wordt over abortus nog steeds overwegend positief gedacht, al is dat niet positiever dan voorheen.

Gezakt op wereldranglijst emancipatie

Laatst werd ook al bekend dat Nederland is gezakt op de wereldranglijst als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar zakten we al vijftien plekken, dit jaar nog eens drie. Daarmee belanden we ver onder onze buurlanden. Dat komt doordat de emancipatie van vrouwen hier ten opzichte van andere landen vrijwel stilstaat.

Wanneer we beter zouden scoren op deze lijst? Als vrouwen hetzelfde zouden worden beloond voor hetzelfde werk en vaker leidinggevende functies zouden vervullen. Ook is er weinig vooruitgang op het gebied van politieke invloed van vrouwen. We hebben bijvoorbeeld nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.

Zorgelijke cijfers

De cijfers van de laatste tijd zijn zorgelijk. Hebben vrouwen als Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker en Anja Meulenbelt dan voor niks gestreden?

Ook de onderzoekers van de universiteiten vragen zich af of de ontwikkelingen uit het huidige onderzoek doorzetten of tijdelijk zijn. In eerdere jaren zijn er ook schommelingen in opvattingen geweest. Ze pleiten in het emancipatiebeleid en het publieke debat voor blijvende aandacht voor ideeën over inkomen, traditionele rolpatronen en het groeiende gevoel van onveiligheid bij vrouwen.

Gelijkheid zou vanzelfsprekend moeten zijn. Er is dus hoognodig werk aan de winkel.

Bron: AD, RTL Nieuws, NOS