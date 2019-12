VIVA-Fit: Van je mat af!

Yoga te relaxed voor je? Enter Buti Yoga, een combinatie van poweryoga, tribal dance en explosieve bewegingen op pompende beats. Beland je naast je mat, dan ben je juist lekker bezig.

1. Get Bizzie

Dancebeats, springbewegingen, draaiende heupen en enthousiaste kreten: op het eerste gezicht lijkt het of je bij Buti Yoga op een feestje terecht bent gekomen. Maar vergis je niet: van deze work-out ga je zweten! Buti Yoga werd in 2010 bedacht door de Amerikaanse trainer Bizzie Gold. De normale statische yogaposes stonden haar tegen, dus ging ze op zoek naar meer speelsheid en beweging op de yogamat. Zo ontstond een mix van poweryoga, tribal dance en explosieve springbewegingen, ofwel Buti Yoga, waarbij heel het lichaam alle kanten op beweegt. Buti heeft overigens niets te maken met de booty, ofwel derrière, al krijgt die ook een goede work-out. Het is een Indiaas woord dat ‘remedie die verborgen of geheim is gehouden’ betekent. Bij deze body- en mindtraining kun je jezelf helemaal laten gaan. Gold: ‘Ik zeg altijd: roep je inner gorilla op!’

2. Women empowerment

Yoga is van origine ontwikkeld door mannen en dus voor het mannenlichaam bedoeld. Met Buti Yoga wil Gold een vrouwelijke injectie aan yoga geven en vrouwen empoweren – al zijn er ook steeds meer mannelijke fans. De tribe aan leerlingen wereldwijd wordt Butisattva genoemd. Bekende fans zijn onder anderen Julia Roberts en Jennifer Love Hewitt, die lyrisch zei: ‘Buti heeft mijn armen en schouders definitie gegeven, en ook nog eens mijn kont gelift.’

3. Dit doet het met je

Met Buti train je al je spieren en wordt je core het hardst aan het werk gezet. Bovendien is het door al dat springen, anders dan bij een normale yogales, een ware cardio work-out. Met een les van 60 tot 75 minuten verbrand je gemiddeld tussen de 600 à 900 calorieën, afhankelijk van je leeftijd, gewicht en hoe actief je bent. De dansmoves en muziek – van hiphop tot dance – zorgen dat je niet afgepeigerd, maar juist opgeladen de les uitkomt.

4. Waar is het feestje?!

Buti Yoga-trainers moeten speciaal opgeleid worden en helaas is er nog geen Buti-trainer in Nederland. Wel komt er af en toe een teacher uit bijvoorbeeld Amerika over om een workshop te geven. In Engeland, Duitsland en Portugal kun je wel al lessen volgen. Wil je het eens proberen: op YouTube staan work-outs, maar kijk vooral eens op het officiële kanaal van Bizzie Gold: butiyoga.vhx.tv – de eerste veertien dagen zijn gratis.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty Images