Goed nieuws voor de mensen die liever lui dan moe zijn. Onderzoek toont aan dat je met een warm bad van een uur net zoveel calorieën verbrandt als met een wandeling van dertig minuten. Ha! Al zijn een paar wandelschoenen voordeliger dan een compleet bad, als je ‘m hebt, kun je jouw avondwandeling prima inruilen voor een uurtje badderen.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: met een beetje stil liggen in bad nét zoveel calorieën verbranden als met een halfuurtje wandelen. Er zit dan ook wel een addertje onder het gras; het gaat hier echt om rustig lopen. Als je flink doorstapt, verbrand je meer dan in bad liggen. Maar dat mag de pret niet drukken.

Hoe het zit

Het heeft allemaal te maken met de verhoging van je lichaamstemperatuur en verhoging van je hartslag, leggen Thijs Eijsvogels van het Radboudumc en Hannah Pallubinsky van Maastricht University uit aan NU.nl. Eijsvogels: ‘De verhoogde lichaamstemperatuur zorgt ervoor dat je stofwisseling iets sneller is dan in rust. Hierdoor zal je bij het nemen van een warm bad iets meer calorieën verbranden dan als je op de bank ligt, maar zeker niet meer dan als je sport.’ Nu denk je misschien: wat zit je dan te beweren dat je met wandelen net zoveel verbrandt? Dat ligt dus vooral aan dat het woordje ‘rustig’.

Maar, zegt Pallubinsky, het is niet alleen de verhoging van de lichaamstemperatuur: ‘In warm water daalt de bloeddruk en om dat te compenseren, slaat je hart sneller. En je ademt vaker in warm water. Deze fysieke reacties, kosten een klein beetje meer energie.’ Daarnaast heeft ze het over biochemische reacties in het lichaam die sneller gaan bij een hoge temperatuur en ook dat zou voor een versnelling van de stofwisseling kunnen zorgen.’

Conclusie: halfuur wandelen zelfde als uur in bad

Dus hoe je het ook went of keert: in bad verbrand je zeker meer dan op de bank. Maar of het ook meer is dan een halfuur wandelen? Het antwoord is: ja. Tenminste, als we NUcheckt mogen geloven. Zij schrijven: ‘Het is waarschijnlijk wel waar dat je met een half uur rustig wandelen ongeveer net zoveel calorieën verbrandt als met een uur in bad liggen.’ En met een avondklok, lockdown én goede voornemens vers in het geheugen, is dat toch wel zo’n beetje het beste nieuws van deze woensdag.

Bron: NUcheckt, Getty Images