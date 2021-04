Fit met VIVA: Een goed evenwicht is voor elke sport een must

Of je nou aan fitness, surfen of yoga doet: een goed evenwicht is voor elke sport een must. Een balance board helpt je leren balanceren.

Kinderspeelgoed

Alhoewel circusartiesten in hun acts al eeuwen gebruikmaken van een soort balance board (de ‘rolla bolla’), is de Amerikaanse piloot Stanley Washburn Junior de officiële uitvinder van het evenwichtshulpmiddel. Toen hij in 1942 in Afrika gestationeerd was, zag hij kinderen spelen en balanceren op een plank, met daaronder een smalle afgesneden boomstam. Later zag hij kinderen in India hetzelfde doen. Toen zijn dochter in 1952 een origineel cadeau vroeg voor kerst, kon hij maar aan één ding denken: een balance board. Het werd niet alleen een hit bij zijn dochter, maar ook bij andere kinderen in de straat. Onder de naam Bongo Board bracht hij het daarna op de markt. Eerst speelden alleen kinderen en tieners ermee, maar al snel ontdekten sporters ’m ook. Skiërs trainden er hun balans mee in het voor- en na seizoen, surfers als ze op het vaste land waren en zo veroverde het balanceerplankje de sportwereld.

Wat doet het met je?

Een balance board is niet alleen een ideale tool voor de geoefende sporter, ook als je spierkracht wilt opbouwen, te veel achter je computer zit of moet revalideren, is het je beste vriend. Niet voor niets gebruiken ook fysiotherapeuten ’m in hun praktijk. Door het board leer je beter je evenwicht te houden en te concentreren. De spieren in je benen en je core-, buik- en rugspieren worden sterker. Je zult minder snel vallen (bijvoorbeeld van je surf- of supboard) en doordat je meer in evenwicht bent, voorkom je blessures. Zit je vaak kromgebogen achter je laptop ? Met een balance board verbeter je binnen no time je houding en zit je weer rechter op je stoel.

Lees ook

Fit met VIVA: je wil zeker nóg een rondje met circuittraining

Helemaal in balans

Er zijn verschillende soorten balance boards: van de originele houten tot halve ronde boards van elastaan. Je kunt thuis makkelijk trainen door op je board te staan tijdens het afwassen, als je met iemand belt of achter een staand bureau werkt. Heb je ’m onder de knie, dan kun je gaan voor een complete work-out. Op YouTube zijn er veel te vinden, zoek er een die past bij jouw type balance board.