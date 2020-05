Fit met VIVA: je kunt echt fit worden in 7 minuten

Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar het kan dus echt. Dan moet je de 7 minuten work-out alleen wel elke dag doen.

Jezelf, de muur en een stoel

Al sinds wetenschappers in 2013 voor het eerst over de 7 minuten work-out schreven, is het een hit. Niet zo gek, want de training is kort, maar effectief en je hebt er alleen jezelf, een stoel en een muur voor nodig. En dat is fijn in coronatijden. Je kunt het in je huis, maar ook buiten in je tuin of op het balkon doen. De work-out bestaat uit twaalf oefeningen in de volgende volgorde: jumping jacks, wall sits, push-ups, crunches, step-up (op een stoel), squats, triceps dips (met een stoel), planking, high knees/running, lunges, push-ups en rotations, en side planks. In deze volgorde geef je spiergroepen tussentijds tijd om op te laden voor de volgende ronde. Alle oefeningen doe je een minuut, met 10 seconden pauze ertussen. De 7 minuten work-out duurt dus iets langer dan 7 minuten. Denk niet dat het een makkie is, want het is niet de bedoeling dat je de oefeningen op je dooie gemak doet. Je moet een goed tempo erin houden en tot het gaatje gaan.

Wat doet het met je?

In feite is deze work-out een hoge intensiteit intervaltraining (HIIT), waarvan uit vele onderzoeken al is gebleken dat het onder andere je spiermassa doet toenemen, je er sneller lichaamsvet mee verbrandt dan met gewone cardio als fietsen en hardlopen en het je bloeddruk verbetert. Ook blijkt uit onderzoek van de universiteit van Californië dat korte, intense work-outs effectiever kunnen zijn dan traditionele, lange work-outs. Afhankelijk van je gewicht kun je tussen de 100 en 300 calorieën verbranden. De oorspronkelijke insteek van de wetenschappers is overigens dat je de work-out twee tot drie keer achter elkaar doet voor het beste resultaat. Die kleine lettertjes zagen velen – hoe handig! – over het hoofd en alhoewel de meeste mensen het bij één ronde houden, kun je het natuurlijk altijd opbouwen naar meer.

Online en apps

De 7 minuten work-out kun je op je eigen houtje doen, maar het motiveert wel om ’m een ander ook te zien doen of een app te gebruiken die de oefeningen uitlegt. Zeker als beginner is het namelijk belangrijk dat je rekening houdt met je lichaam. Zo kun je bijvoorbeeld ook planken met je knieën op de grond. Er zijn diverse apps zoals Seven, 7 minute work-out: Fitness app en J&J Official 7 Minute Work-out. Op YouTube vind je diverse video’s waarbij je samen met een trainer mee kunt zweten en een timer ziet; dat is wel heel motiverend! Leuke video’s zijn onder andere die van Popsugar Fitness en de 7 Minute Workout Song van de Noorse trainer Inger Houghton.

