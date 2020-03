VIVA-Fit: IJskoud de lekkerste

Sinds de populariteit van de Wim Hof-methode zijn ijsbaden in zwang. Ze zouden voor het sporten helpen bij een betere prestatie en erna bij een sneller herstel. Durf jij het aan?

Hippocrates wist het al

Zoals we nu een zak bevroren erwten op bijvoorbeeld gezwollen ogen leggen, zo adviseerde de grondlegger van de westerse geneeskunde, Hippocrates, de wonden van soldaten te bedekken met sneeuw of ijs om verdere zwelling tegen te gaan. Door de eeuwen heen werden koude therapieën verder toegepast. In onder andere Scandinavië en Rusland is ijszwemmen in een wak een eeuwenoude traditie die het immuunsysteem een boost geeft en standaard onderdeel is van het saunarondje. Ook sporters gebruikten het al lang om hun sportprestaties te verhogen en beter te herstellen. Maar pas sinds Nederlander Wim ‘The Iceman’ Hof de afgelopen twintig jaar steeds bekender werd met zijn Wim Hof-methode – die ademhalingstechnieken en koude trainingen combineert – lijkt het nemen van ijsbaden mainstream te worden. Zo kun je op events, festivals en tijdens trainingen vaak een ijsbad nemen.

Wie gaat voor z’n plezier in een ijsbad zitten?

Naast voetbalteams als Chelsea en Arsenal en sporters als Usain Bolt en Roger Federer, gebruiken artiesten als Drake, Lady Gaga en Madonna een ijsbad na hun optreden. Madge topt het graag af met het drinken van een kopje van haar eigen urine (!) om weer op te warmen. In Nederland is Arie Boomsma fan, hij laat tijdens events in zijn Vondelgym graag een opblaasbaar zwembad volgieten met ijsklontjes. Ex-schaatser Mark Tuitert ging op zijn uitnodiging in en was minder enthousiast: ‘Wat viel dit tegen! Een ijsbad voor maar twee minuten, maar alles in me wilde eruit. Dacht dat ik toch wel tegen een beetje kou kon als wintersporter.’ In de veelbesproken Netlfix-documentaire The goop lab ondergaan de medewerkers van Gwyneth Paltrows lifestyle brand Goop een ijsbadervaring met Wim Hof. Gwyneth slaat zelf even over, maar zegt dat haar zoon Moses fan is van ijsbadderen.

Wat doet het met je?

De temperatuur van een ijsbad komt over het algemeen niet onder de nul graden, gemiddeld is het tien à vijftien graden. Je blijft er – het liefst – minimaal tien tot maximaal twintig minuten in. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het effect van ijsbadderen. Hoewel de uitkomsten tegenstrijdig zijn en er soms ook sprake lijkt van een placebo-effect, is een groot deel van de onderzoekers er wel over uit dat sporters beter herstellen na een ijsbad. En sporters die voor een grote prestatie een ijsbad nemen, presteren ook beter. Maar het lijkt op events en trainingsweekenden vooral een training van de mind te zijn. Je moet wel even over een drempel om in een ijskoud bad te stappen. Maar heb je de stap gewaagd, dan krijg je een enorme mentale boost.

Waar is dat ijsbad?

Doe ijsbadderen alleen onder begeleiding en gooi niet zelf je zwembad in de tuin vol met ijsklontjes! Op innerfire.nl lees je waar je de Wim Hofman-methode kunt doen met the Iceman himself. Op 18 april is er in Amsterdam een event waarbij je toewerkt naar een dip in een ijsbad, vanaf € 129. Door Hofman opgeleide instructeurs, Bart Biermans en Savia Riaskoff, geven ook regelmatig workshops via icemantrainingen.nl.

Beeld: Stocktsy