Sportscholen dicht, maar wil je (als goed voornemen) meer in beweging komen? Geen probleem! YouTube staat vol met fantastische workouts voor thuis. Vaak heb je niets nodig, soms een gewichtje of kettlebell, maar die kun je natuurlijk ook vervangen door huis-tuin-en-keuken materiaal. Klaar? Starten maar!

Pamela Reif

Deze knappe YouTuber deelt korte workout video’s van maximaal 20 minuten. Je denkt: gaat me dat wat opleveren? Ik kan je verzekeren (deed ooit één buikspieren attack van 7 minuten), vooral heel veel spierpijn. En het is makkelijk tussendoor te doen; zelfs tijdens je lunchpauze in deze thuiswerktijd.

Yoga with Adriene

Is een workout met gewichten niet jouw ding en mis je vooral je yogaklasjes? Ook daarin hoef je niets te missen. Wat dacht je van ‘Yoga with Adriene’. Ze uploadt al jaren (gratis!) yogaworkouts op haar kanaal en is, naast een kneitergoede yoga instructrice, vooral ook gewoon heel grappig. Het is allemaal ‘low key’ en Adriene leidt je echt door de training heen. Ze heeft verschillende trainingen voor ieder moment van de dag. Onderstaande is een persoonlijk favorietje.

PopSugar Fitness

Allerlei workouts, van dansen tot kickboksen en pilates tot barre. Lekker tempo, leuke mensen en je wordt er goed doorheen begeleid. Ik heb laatst de Latin Dance Workout gedaan en – eerlijkheid gebiedt mij te zeggen – ik ben na twintig minuten gestopt omdat ik helemaal bezweet was en de kachel nog aan stond in huis. Tip dus: gooi die kachel even op standje airco.

Blogilates

Pilates is een sport waarbij je minder zweet dan tijdens je reguliere cardio lesje, maar het is behóórlijk intensief. Je traint niet alleen alle spieren in je lijf, je werkt ook nog eens aan een betere houding én beter uithoudingsvermogen. En dat kan allemaal online, dankzij YouTuber Cassey Ho met haar kanaal blogilates.

Romee Strijd

En dan zijn er natuurlijk ook nog de workouts van Victoria Secret model én kersverse mommy Romee Strijd. De bloedknappe en megafitte blondine heeft verschillende workout video’s op YouTube staan, die je prima thuis kunt doen.

Materiaal thuis workouts YouTube

Wees creatief met het gebruik van materiaal. Heb je gewichtjes nodig? Een volle fles frisdrank weegt ook al anderhalve kilo. Maar ook een pak suiker, granen of een krat bier werkt prima als ‘gewichtje’. Liever trainen zonder YouTube video? Hier vind je een thuistraining voor je hele lijf.

