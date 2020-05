…een bossie groene bomen! Steeds meer mensen zoeken hun heil in de natuur en dus is een nieuwe trend geboren: bosbadderen. Oftewel: mindful bewegen tussen het groen. Maakt óók je geest lekker fit.

Shinrin-wat?

Sinds de jaren tachtig wordt het in Japan zelfs door huisartsen voor-geschreven: bosbadderen. Officieel heet het shinrin-yoku, wat ‘baden in de atmosfeer van een bos’ betekent. Het idee: je wandelt op een heel rustig tempo door het bos en laat de natuur op je inwerken. Je inhaleert de boslucht, gaat misschien even ergens in het gras liggen, raapt blaadjes op en kijkt bewust om je heen. In Japan zijn er zelfs speciale bossen aangewezen waar je goed kunt shinrin-yoku’en. Ook in Amerika is ‘forest bathing’ populair, en vorig jaar werd shinrin-yoku bekend in Europa. In IJsland is onlangs geadviseerd om bomen te knuffelen en de natuur in te gaan om eenzaamheid te bestrijden tijdens de coronacrisis.

Groen = gezond

Uit jarenlange onderzoeken blijkt dat de natuur een rustgevende werking heeft op lichaam en geest, en stress reduceert. Bomen en planten – vooral naaldbomen – scheiden de stofjes phytonciden uit, die hen beschermen tegen insecten en bacteriën. Als wij de stof inademen, geeft dat ons immuunsysteem een boost, zorgt het voor een lagere bloeddruk en hartslag en minder stresshormonen in ons lijf. Ook blijkt tijd doorbrengen in het groen te zorgen voor minder depressieve gevoelens en het toenemen van de concentratie. Daarnaast worden je slaaphormonen geactiveerd, waardoor je de nacht volgend op een bosbadsessie heerlijk slaapt. Omdat je rustig wandelt en niet stevig doorstapt, leg je gemiddeld drie tot vijf kilometer af en daarmee verbrand je gemiddeld tussen de honderdvijftig en driehonderdvijftig calorieën.

Volg je eigen pad

Zoek een mooi bos uit op bijvoorbeeld staatsbosbeheer.nl, liefst een met een diverse begroeiing zodat je zintuigen behoorlijk gestimuleerd worden. Ga op pad en laat je mobiel thuis, daardoor raak je onderweg niet afgeleid. Wandel geen route, maar volg je eigen pad. Waar wil je heen lopen? Ga daarheen. Ren je regelmatig een hardlooprondje door het bos? Dat is dus geen bosbadderen. Mindful en rustig wandelen is dat wél. Geen bossen in de buurt? Zelfs twintig minuten ‘parkbadderen’ in een stadspark geeft je lichaam en geest een positieve boost die urenlang doorwerkt, zo blijkt uit onderzoek. Trek je schoenen uit en voel het gras onder je voeten. Wat maakt het uit wat anderen daarvan vinden, als jij je maar happy voelt!

