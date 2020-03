VIVA Fit: Dans maar

Dansen in de ochtend met een yogalesje vooraf? Of juist ’s avonds, maar zonder drank en drugs? Maak kennis met de bewuste trend in uitgaan én sporten: conscious dance.

Eco friendly sporten

Nu steeds meer mensen bewust leven, duikt de consciousness-trend ook op in de sportwereld. In Stockholm en Londen zijn er al ‘eco friendly’ sportscholen die via hun apparaten energie opwekken en gerecyclede materialen en biologische producten gebruiken. Sportmerken spelen in op deze trend door steeds vaker te kiezen voor een sportlijn gemaakt van biologisch katoen of hergebruikt plastic. En dan zijn er nog de dansfeesten die ’s ochtends beginnen en waar drank, drugs, mobiele telefoons en soms zelf praten verboden zijn. Zo is er de ‘no booze’ ochtend-rave Morning Gloryville die in 2013 in Londen is ontstaan en nu overal ter wereld feesten organiseert. En Daybreaker begint met een uur yoga of fitness, waarna je twee uur kunt losgaan op de dansvloer voordat je naar werk gaat. Tijdens deze feesten beweeg je vrij, zonder je aan stappen te houden en meestal op blote voeten.

De oerdans

Dat heel bewust bewegen, is al zo oud als de weg naar Rome. Ecstatic Dance is een dansvorm waarbij je na een tijdje in een trance of meditatieve vorm kunt raken. Dat klinkt een tikkie zweverig, maar door de eeuwen heen hebben culturen deze vorm van dansen al gebruikt om te ontspannen. In de Griekse mythologie dansten aanbidders van de wijngod Dionysus vrij en blij onder de Griekse sterrenhemel. De huidige vorm van Ecstatic Dance, waar drank, drugs, praten en mobieltjes op de dansvloer verboden zijn, ontstond rond 2000 op Hawaii, waar op zondagochtend op elektronische beats werd gedanst. In 2012 kon je deze ‘conscious dance’ voor het eerst doen in Amsterdam.

Wat doet het met je?

Als je jezelf écht kunt laten gaan tijdens het dansen, komt er een flinke dosis endorfine los en voel je je vrij en happy. Dans je lekker door, dan geef je je lichaam ook een full body work-out. Met een uur dansen kan iemand van 65 kilo zo’n vierhonderd calorieën verbranden. Bovendien blijkt uit onderzoek dat je er een beter lichaamsbeeld van krijgt en je zelfvertrouwen een boost krijgt. Ook kan het helpen tegen stress, en gevoelens van eenzaamheid en depressie verminderen. Sowieso geeft een paar uur offline je brein de broodnodige rust.

Waar kan ik dat doen?

Kijk op morninggloryville.com wanneer er weer een feest in Nederland plaatsvindt. Daybreaker.com organiseert vrijdag 24 april een feest in bioscoop Tuschinski in Amsterdam. Het thema is ‘My name is Bond – Shoeless Bond’, wat dus betekent dat je op blote voeten danst en je je kunt verkleden als Bondgirl. Van 5.30 tot 6.30 uur is er yoga en daarna kun je twee uur lang dansen. Ecstatic Dance-events worden overal in Nederland georganiseerd, vaak in de avond en soms ook op zondagochtend. Kijk op ecstaticdance.nl voor een overzicht. Een event kost gemiddeld vijftien euro. Bij odessa.amsterdam kun je op een boot zelfs zeven dagen per week dansen en zijn er ook een sauna en hottub aanwezig ter ontspanning. Ook fijn: je kunt dragen wat je wilt, van sportkleding tot wijde broeken of rokken. Als jij je er maar lekker in voelt en vrij kunt bewegen.

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-12-2020. Dit nummer ligt t/m 25 maart in de winkel of bestel je online via onderstaande link.

Beeld: iStock