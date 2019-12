VIVA-fit: Go with the flow

Lekker drijven en nergens meer aan denken. Floaten is de ultieme ontspanning voor stresskippen, maar juist ook voor sporters.

In een warm badje

Bij floaten drijf je gewichtloos in een afgesloten cabine in een bad dat is gevuld met Epsom zout. Het water is verwarmd tot een lichaamstemperatuur van circa 35,5 graden. In de cabine is geen geluid en licht, al kun je dat wel aanzetten als je dat fijner vindt. De officiële naam van floaten is ‘Flotation REST’, waarbij het laatste voor ‘Restricted Environmental Stimulation Therapy’ staat. De Amerikaanse neuropsycholoog professor dr. John Lilly bedacht de eerste isolatietank en onderzocht vanaf de jaren vijftig wat er met het brein en bewustzijn gebeurde zonder alle prikkels van buitenaf. In de eerste jaren waren hij en zijn collega’s de proefpersonen en in de jaren zestig werd de tank zelfs getest terwijl ze onder invloed waren van LSD. Vanaf de jaren tachtig werd floaten bekend over de hele wereld en in spa’s en kuuroorden gebruikt.

Wat doet het met je?

John Lilly ontdekte al snel dat floaten een zeer ontspannende werking heeft op lichaam en geest, ook zonder LSD. In de loop der jaren is er dan ook veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en een berg aan voordelen gevonden. Zo gaan je cortisolniveau en bloeddruk naar beneden en wordt ook je hartslag rustiger tijdens het floaten, wat betekent dat stress afneemt. Het wordt dan ook veel geadviseerd bij mensen met een burn-out. Door het gewichtloos drijven, worden je botten en spieren niet belast; dit helpt bij het herstellen van spierpijn na sporten en het herstel van blessures. Ook blijkt uit onderzoek dat sporters die regelmatig floaten beter presteren, omdat ze meer gefocust zijn. Bovendien verhoogt het Epsom zout waarmee het bad is gevuld de magnesium- en sulfaatspiegels in je bloed, stoffen waaraan bijna iedereen een tekort heeft. Magnesium heeft onder meer een kalmerend effect op het zenuwenstelsel en vermindert pijn en ontstekingen.

Is daar iemand?

Het enige nadeel van floaten is misschien dat niet iedereen zich direct op z’n gemak voelt in een donkere, afgesloten ruimte. Of je went eraan of het is toch niet jouw ding, maar geef het een kans. Voel je je rusteloos? Doe je ogen dicht, adem rustig in en uit door je neus en visualiseer dat je op de Dode Zee drijft en de palmbomen je toewuiven. Ohmmm…

Zij doen het ook

Sporters en acteurs zijn al sinds de prille begin fan van floaten. Zo deed John Lennon het om af te kicken van allerhande drugs. Gisele Bündchen en manlief Tom Brady hebben een tank in huis, net als Robert Downey Jr. en Elle MacPherson. Jennifer Lawrence, Zac Efron en Emma Watson drijven regelmatig gewichtloos hun stress weg. Emma zegt daarover: ‘Ik was sceptisch, maar ik vond het heerlijk! Ik ga op meditatie retreats en dat vind ik ook heerlijk. Maar om dagelijks tijd te vinden voor meditatie in een drukke stad, terwijl de telefoon blijft rinkelen en je kat over je heen probeert te kruipen, is moeilijk voor me. De float tank geeft een specifieke plek voor meditatie, voor mij helpt dat enorm.’

Ja, ik wil

Je kunt op veel plekken in Nederland floaten bij salons en spa’s. In Amsterdam bij onder andere floatspa.nu en koanfloat.nl, in Utrecht bij zenzonzee.nl, in Deventer bij tcocon.nl en in Zwolle bij floatenzwolle.nl. Je kunt van 45 tot 90 minuten floaten, de startprijs ligt rond de € 40. Vaak zijn er strippenkaarten beschikbaar, omdat het effect van floaten groter wordt naarmate je vaker gaat. Samen floaten? Ga dan bij een weekendje Berlijn naar de Luiquidrom. In deze spa kun je in een groot zoutwaterbad drijven met meerdere mensen. De lichten zijn gedimd, onder water klinkt klassieke muziek en soms draait er een dj.

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-49-2019. Dit nummer ligt t/m 10 december in de winkel of bestel je online via onderstaande link.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty Images