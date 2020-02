viva fit: Just HIIT it!

Het is al jaren een topper in de gym of thuis: HIIT. Maar wat is het precies en wat zijn de voordelen van deze populaire work-out?

Uit Zweden

High Intensity Interval Training, ofwel HIIT, is een manier van trainen waarbij je kortdurende intervaloefeningen met een hoge intensiteit afwisselt met korte rustmomenten. Deze training duurt gemiddeld twintig minuten, maar in vier minuten kun je ook klaar zijn. Een veel gebruikte vorm van een HIIT-sessie is een 2:1 ratio, waarbij je zestig seconden beweegt en dertig seconden rust houdt. Voor mensen die zich snel vervelen: je kunt HIIT toepassen op bijna alle bewegingsvormen. Van zwemmen tot hardlopen en van squats tot jumping jacks; zo kun je elke keer anders trainen. Intervaltraining werd in het begin van de negentiende eeuw voor het eerst ontwikkeld door Finse en Zweedse atleten. In de loop der jaren gebruikten steeds meer sporters intervaltraining om hun prestaties te verhogen. Omdat uit steeds meer onderzoeken bleek dat HIIT een heel effectieve manier van sporten is, druppelde het de afgelopen tien jaar langzaamaan de sportscholen in.

Meneer Tabata

Tabata-training is een van de bekendste vormen van HIIT. De naam komt van de Japanse professor Izumi Tabata die in 1996 het effect van intervaltraining onderzocht bij Olympische schaatsers. Ze deden twintig seconden een intensieve oefening, waarna ze tien seconden rust hadden. Dat herhaalden ze tot ze op een vier minuten durende work-out zaten. Vergeleken met een groep schaatsers die een uur duurtraining per dag deden, verbrandden deze sporters in vier minuten meer vet en konden ze meer zuurstof opnemen.

Wat doet het met je?

Intervaltraining is een geliefd onderwerp voor wetenschappers wereldwijd; uit hun onderzoeken blijkt dat HIIT vele voordelen heeft. Uit onderzoek van het European journal of applied physiology blijkt bijvoorbeeld dat drie dagen per week één minuut HIIT gedurende zes weken voor zichtbare verbetering van de bloedsuikerspiegel en conditie zorgt. Ook blijkt uit onder andere Canadees onderzoek dat je met HIIT meer resultaat behaalt door minder te doen – wie klinkt dat niet als muziek in de oren? Tijdens dit onderzoek was er een HIIT-groep die vijftien weken trainde en een cardiogroep die twintig weken trainde. Alhoewel de twintigwekengroep meer calorieën had verbrand, hadden de HIIT’ers meer vet verbrand in minder tijd. Nog een groot voordeel: het is een work-out waarbij de ‘afterburn’ nadat je gestopt bent met trainen nog 24 uur lang doorgaat. Je metabolisme gaat dus omhoog; dat betekent dat je zelfs in je slaap calorieën verbrandt. En dat is wat je wilt als je van plan bent om af te vallen. Heb je geen pondjes te verliezen, dan kun je dankzij HIIT misschien wel meer eten.

Ja, ik wil!

HIIT-work-outs kun je bij veel sportscholen in Nederland doen. Onder andere bij highstudios.com in Amsterdam, fitnessclubnederland.nl in Tiel of basegym.nl in Rotterdam. Heb je een abonnement op Classpass of Onefit, dan vind je vast een sportschool bij jou in de buurt. Geen zin om naar de gym te gaan? HIIT kun je heel goed thuis doen; je hebt niets meer nodig dan je eigen lichaamsgewicht. Kijk voor inspiratie op YouTube of in de app-store voor een zeven minuten durende HIIT-work-out.

Tekst Jessica van Zanten foto’s Reebok HIIT, mark adriane via unsplash

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-08-2020. Dit nummer ligt t/m 25 februari in de winkel of bestel je online via onderstaande link.