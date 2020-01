VIVA-Fit: Cool down baby

Zijn we in Nederland nog in de ban van hot work-outs, in New York is er alweer een nieuwe trend opgedoken: de cold work-out.

Getest in een koelcel

Net als je denkt dat er niet veel meer valt te vernieuwen aan work-outs, duikt er op de geboortegrond van fitnesstrends, New York, toch weer een nieuw concept op: cold work-outs. Personal trainer Jimmy Martin kwam op het idee toen een van zijn cliënten zei dat ze het veel fijner vond om in de herfst en winter te trainen dan in de zomer en dat ze dan ook meer afviel. Martin ging op onderzoek uit en stuitte inderdaad op veel voordelen van koude work-outs. In drie jaar werkte hij samen met Johnny Adamic het concept uit. Ze ontwikkelden hun work-outs in de koelcel van een bierbrouwerij en later ook in de sneeuw. In mei 2018 ging hun koude gym open, genaamd The Brrrn.

Koukleumen in Nederland

Bij thebrrrn.com kun je drie soorten koude work-outs doen bij tien graden. Dat is niet ijskoud, maar wel een stuk kouder dan de normale kamertemperatuur van rond de twintig graden of een hot klasje van minstens dertig graden. Momenteel zijn de koude work-outs alleen nog in New York te doen, maar niets staat je in de weg om iets luchtiger gekleed dan normaal een work-out in de buitenlucht te doen. Doe je home work-outs? Dan zet je ’s morgens de verwarming niet aan en ga je direct aan de slag.

Wat doet het met je?

Misschien kruip je deze dagen liever onder een warm fleecedekentje, maar een work-out in de kou is echt een aanrader. Wanneer het koud is, moet je lichaam harder werken om warm te worden, waardoor je metabolisme sneller werkt en je dus meer calorieën verbrandt. En doordat je lichaam niet oververhit raakt, raak jij minder snel uitgeput en kun je work-outs langer en op een pittiger niveau volhouden. Ook dat maakt dat je meer calorieën kunt verbranden. Probeer je misschien juist wat vetrolletjes weg te trainen, ondersteun je training dan toch door bruin vet te eten. Klinkt goor, maar bruin vet houdt je lichaam op temperatuur en verhoogt je energiestofwisseling. Ook regelmatig kouder douchen of de thermostaat een paar graden kouder zetten, kan al helpen.

