Viva-fit: Adem in en… uit 

Mediteren zweverig? Echt niet! Minder stress en angst, een gezond immuunsysteem en een scherpere focus zijn maar een paar bewezen resultaten van de eeuwenoude techniek.

Ouder dan het jaar nul

Op Indiase muurkunst uit 5000 tot 3500 jaar voor Christus zijn al de eerste mensen in meditatiehouding te zien. Door de eeuwen heen werd er in verschillende culturen en geloven gemediteerd, vaak als onderdeel van de spirituele ontwikkeling op weg naar verlichting. Pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw maakten popsterren zoals The Beatles en The Rolling Stones in de westerse wereld meditatie bekend bij het grote publiek. Zij waren aanhanger van de Indiase Maharishi Mahesh Yogi, de grondlegger van transcendente meditatie, waarbij je in gedachten een klank(mantra) herhaalt en zo verlichting bereikt. In die tijd werd meditatie ook steeds interessanter voor westerse wetenschappers.

Mini-bootcamp voor je brein

Met meditatie train je je geest, zoals je met sporten je lichaam traint. Met de techniek zorg je met aandacht en bewustzijn voor een heldere geest en emotionele stabiliteit. Je schakelt je gedachten en gevoelens dus niet uit, je leert juist om van een afstandje te kijken naar wat je denkt en voelt zonder een gedachte of emotie te veroordelen. Hierdoor raak je meer in controle als je bijvoorbeeld angstige gedachten hebt. Voor veel mensen is het in het begin lastig om lang stil te zitten – liggen mag overigens ook. Maar een paar minuten mediteren per dag is al een heel goed begin, waar je veel voordeel van kunt hebben. Er zijn verschillende vormen. Zo is er geleide meditatie waarbij je met een visualisatie werkt of kun je mediteren door in de vlam van een kaars te staren. Misschien is een mantra opzeggen wel meer jouw ding of doe je liever aan wandelmeditatie. Probeer gewoon wat verschillende meditatievormen om te zien wat bij je past.

Rust in bange dagen

Meditatie heeft een zweverig imago, maar wetenschappers zijn het er al jaren over eens: het werkt. En hoewel het doel van mediteren niet is om tot rust te komen, is dat vaak wél het resultaat, blijkt uit onderzoek van onder andere de universiteit van Harvard. Nog meer bewezen effecten: je bloeddruk daalt, je bloedcirculatie gaat omlaag en je ademhaling en hartslag worden rustig. Met als gevolg dat paniek- en stressgevoelens kunnen verminderen, je concentratie toeneemt, je beter in het moment kunt leven en je paniekgedachten sneller loslaat. Ideaal in deze onzekere tijden.

Online antistress-les

Meditatie kan in groepsverband, maar ook gewoon thuis met speciale apps of online. Perfect in tijden van corona. Wie wat meer ervaring heeft, doet het zonder digitale hulp. Maak een plekje in huis meditatieproof, met een matje, kussen, yoga-blokken of wat je maar fijn vindt. Het is prettig om een vast moment aan te houden. Bijvoorbeeld als je na het opstaan scherp aan de dag wilt beginnen, of juist wilt kalmeren voordat je naar bed gaat. Bekende apps zijn Headspace, Calm, Simply being en Stop, breath & think. Theconsciousclub.com en demindfulnessschool.nl bieden online lessen aan. Check ook Instagram; veel meditatie-aanbieders gaan juist nu live met lessen. Zo leidde Lizzo een meditatie die nog steeds op haar Insta staat: ‘Een meditatie en mantra om genezing te bevorderen tijdens deze wereldwijde crisis. Doe het in je eigen tempo.’

