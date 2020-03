VIVA-Fit: Op die fiets!

Wil je bruine én gespierde benen? Ga wielrennen!

Tour de fans

De houten loopfietsen uit het begin van de negentiende eeuw werden vooral gebruikt voor wedstrijdjes. In Frankrijk werd in 1861 de eerste fiets met trappers ontwikkeld. Deze ‘vélocipède’ leek nog weinig op de huidige modellen: hij had een groot voor- en kleiner achterwiel. De fiets werd steeds gestroomlijnder en op 31 mei 1868 werden in Parijs op een paardenkoersbaan de eerste officiële wielerraces gehouden. Al snel spreidde de nieuwe sport zich uit over Europa. Nederlands eerste officiële wielerwedstrijd was in 1885 in Den Haag.

Een koningin fietst niet

Fietsen bleef tijden een mannenaangelegenheid: de regering verbood koningin Wilhelmina in 1898 op een fiets gezien te worden. En dat terwijl ze er al eentje had gekocht en vaak in het buitenland naar wielerwedstrijden ging. Pas in 1933 reed Wilhelmina voor het eerst een rondje in het openbaar in Katwijk. ‘Dat de koningin zich zóó typisch nationaal zou gedragen door een fiets te bestijgen en een toertje te maken, hadden wij niet verwacht’ schreef de Leidse Courant. Niet gek dus dat ook het vrouwenwielrennen lang achterbleef. Pas in 1965 werd eindelijk het eerste Nederlands kampioenschap voor vrouwen gehouden en konden de dames een inhaalslag gaan maken. En hoe! Uit onderzoek blijkt dat de Oranje-vrouwen bijna vier keer zo veel wedstrijden winnen als de mannen. Zeker de laatste tien jaar wordt wielrennen als sport onder vrouwen steeds populairder. Daar springen merken op in door leuke en lekker zittende wielrenkleding te ontwikkelen voor haar in plaats van voor hem.

Lang zal je leven

Als je even over het zemenlapverhaal heen stapt – die zit in een fietsbroek om je schaamlippen te beschermen – is wielrennen de ideale sport. Het belast je spieren en gewrichten veel minder dan bijvoorbeeld hardlopen, waardoor de kans op blessures klein is. Omdat je buiten traint, krijg je een vitamine D-boost, wat er weer voor zorgt dat je calcium uit voeding opneemt. En dat is weer nodig voor je botten, tanden en spieren. Je spiermassa neemt toe en je conditie gaat met sprongen vooruit als je geregeld de pedalen in klikt. Uit onderzoek van Harvard blijkt dat vrouwen die minstens vijf minuten per dag fietsen, gemiddeld twee jaar langer leven dan vrouwen die dit niet doen. Iemand van 70 kilo verbrandt met wielrennen ongeveer 625 calorieën per uur.

De nieuwe Leontien van Moorsel?

Het enige nadeel is dat je in het begin best veel moet investeren om op pad te kunnen. Het is vooral belangrijk dat je racefiets past bij jouw lichaam en doelen; laat je daarover goed informeren. Handig is om van iemand een fiets te lenen of een tweedehands racefiets te kopen, zodat je kunt aftasten of deze sport iets voor je is. Liever onder begeleiding de weg op? Via bijvoorbeeld start2bike.nl kun je door heel Nederland een vierweekse training volgen voor € 37,50 om de basistechnieken onder de knie te krijgen.