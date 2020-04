VIVA-Fit: Op rolletjes

Corona proof sporten? Haal je rolschaatsen of skeelers van zolder en rol een blokje om.

Van theater naar sport

Je verwacht het niet, maar de eerste – soort van – rolschaatsen werden al in 1743 in Londen in het theater gebruikt. Ze zagen er destijds meer uit als twee wielen aan een plankje, maar toch. In 1819 werd de eerste inline skate gepatenteerd, waarbij vier of vijf wielen achter elkaar staan. En zes jaar later werden de eerste rolschaatsen met vier wielen ontworpen door de New Yorker James Leonard Plimpton. Met de jaren werden de skates verder ontwikkeld, kwamen er wereldwijd skatebanen en werd vooral het inline skaten steeds meer gezien als een sport. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was rollerskaten ongekend populair en waren de blauwgele rolschaatsen niet aan te slepen bij de jeugd. Later werden de inline skates weer populairder; zo gaat dat in golven.

Wat doet het met je?

Met zowel rolschaatsen als inline skates (of skeelers) doe je aan een goede conditie- en krachttraining waarbij je je gewrichten minder belast dan bij hardlopen. Wil je langere afstanden skaten, dan ga je op inline skates makkelijker sneller. Je traint je bovenbenen, bilspieren en je buik- en rugspieren doordat je in balans moet blijven op de wieltjes. Met gewoon een beetje relaxed skaten kun je in een half uur al 250 calorieën verbranden, knal je even door op je inline skates dan kun je na een uur al op 600 calorieën zitten. Maar fijner nog: je wordt vrolijk van buiten bewegen. En je zuigt direct ook nog zonnestralen op waardoor je lichaam vitamine D aanmaakt, wat uiteindelijk weer zorgt voor sterke botten.

Feest op wieltjes

Onder Amerikaanse sterren is het de laatste jaren populair: feestjes op de rollerskatebaan. Beyoncé had er een date night met Jay-Z en liet in haar videoclip voor Blow uit 2014 al zien dat ze een rolschaatsfan is. Justin Timberlake gaf zijn vrouw Jessica Biel een rolschaats-verjaardagsfeestje waar ze beiden een T-shirt droegen met daarop Make rollerskating great again. De zussen Kardashian en Selena Gomez draaien regelmatig hun pirouettetjes op de baan. En afgelopen maart vierde zangeres Dua Lipa gay carnaval in Australië met hoge hakken rollerskates.

Breek geen been!

Als je nog nooit op rolschaatsen of inline skates hebt gestaan, is het verstandig om eerst te oefenen op een rustige plek. Draag bescherming – eventueel ook een helm – om blessures te voorkomen. Rolschaatsen zul je snel onder de knie krijgen, omdat je stabieler staat en makkelijker kunt remmen. Inline skating vraagt wat meer oefening. Omdat veel schaatsers in de zomermaanden hun schaatsen verruilen voor skates, biedt de KNSB op schaatsen.nl een gratis zesdelige videocursus ‘Start to skate’ aan. Doe er je voordeel mee!

