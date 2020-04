Coronaproof sporten? Met het ouderwetse springtouw houd je iedereen op afstand én verbrand je superveel calorieën.

Jeugdklassieker

‘In spin, de bocht gaat in. Uit spuit, de bocht gaat uit.’ Touwtjespringen, wie heeft het als kind niet gedaan? Bij de oude Grieken was het al vermaak voor kinderen. Pas vanaf de jaren vijftig gingen atleten en sporters het doen als onderdeel van hun training. Vooral onder boksers is touwtjespringen een populaire opwarmer, kijk maar naar de beroemde scènes uit de film Rocky. Je kunt het net als boksers als warming-up doen, maar ook als onderdeel van een HIIT-training of als complete work-out.

Wat doet het met je?

Gek eigenlijk dat touwtjespringen niet populairder is, want je traint er bijna al je spieren mee, je verbetert je conditie, vergroot je spiermassa en verbrandt er superveel calorieën mee. Iemand van zeventig kilo die in een flink tempo doorspringt, kan wel 124 calorieën in tien minuten verbranden. Uit onderzoek blijkt dat die tien minuten net zo effectief zijn voor je hart en bloedvaten als een half uur joggen of hardlopen. Uit Japans onderzoek onder een groep vrouwen die zes maanden lang drie keer per week tien keer zo hoog mogelijk sprongen, bleek dat hun botdichtheid in zowel hun benen als hun onderrug verbeterde.

Laten we beginnen

Wil je nu meteen aan de slag met een springtouw? Leuk! Maar weet wel: je bent geen Rocky Balboa, dus bouw het langzaam op. Zeker als je ongetraind bent, zwakke knieën hebt of overgewicht. Check het even

bij je huisarts als je twijfelt of dit voor jou de juiste training is. Begin met bijvoorbeeld 5 minuten: 1 minuut rustig springen als warming-up, 30 seconden snel springen, 30 seconden rust en zo verder. Er zijn online en op YouTube (volg Jump Rope Dudes voor als je van blote mannentorso’s houdt) veel schema’s te vinden. Apps als Jump Rope Workout en Nike Training Club hebben schema’s voor beginners tot gevorderden.

Fans!

Voor een groot aantal celebs is touwtjespringen een vast onderdeel van hun work-outroutine. Kate Hudson: ‘Ik ben er gek op! Het is een van de zwaarste cardio work-outs die er is, maar het is zo gemakkelijk.’ Voor modellen als Adriana Lima en Doutzen Kroes was het dé manier om fit te worden voor de Victoria’s Secret shows en Katy Perry deed het tijdens haar tournee zelfs op het podium. En ook Justin Bieber en alle Kardashians zijn fan van het ouderwetse touwtje. Khloé showde haar skills zelfs bij The Ellen show en vertelde op Instagram: ‘Mijn trainer laat me vijfhonderd keer touwtjespringen per work-outset.’ In totaal moest ze twaalf setjes doen, dat is dus zesduizend keer springen per sportsessie!