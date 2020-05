Wie houdt er niet van een potje pingpongen op z’n tijd? Maar wist je dat je met tafeltennis niet alleen al je spieren, maar ook je brein traint?

Whiff-whaff

Tafeltennis werd waarschijnlijk voor het eerst aan het eind van de negentiende eeuw gespeeld, in Engeland. In eerste instantie werden er harde canvasballen gebruikt, totdat tafeltennisliefhebber James Gibb in 1901 in Amerika de lichte celluloidballen ontdekte. Tafeltennis wordt ook wel pingpong genoemd, naar het geluid van een balletje dat een batje raakt. Oorspronkelijk heette het overigens whiff-whaff. In het begin was tafeltennis vooral een sociaal tijdverdrijf, maar na de introductie van de lichte ballen werd het al snel een echte sport met wereldwijde competities. Sinds 1988 is het zelfs een olympische sport. Je kunt het een-op-een of als dubbelspel spelen.

Fitter én slimmer

Met tafeltennis train je je hele lichaam, maar wel op zo’n manier dat er weinig tot geen risico voor blessures is. Iemand van 70 kilo verbrandt ongeveer 323 calorieën per uur. Maar naast je lichaam, train je vooral je geest. Artsen noemen het zelfs ’s werelds beste sport voor de hersenen. Doordat je constant moet anticiperen en reageren op de bal die jouw kant op komt, blijf je alert. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende delen van je hersenen actief zijn als je aan het tafeltennissen bent. De sport wordt dan ook gebruikt bij de behandeling van dementie en alzheimer; niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in verzorgingstehuizen zijn er tafeltennistherapieën. Ook in bedrijven of co-workingplekken staan vaak tafeltennistafels, een mooie manier om de middagdip te bestrijden.

Waar doe ik dat?

Als je de ruimte hebt, is het leuk een tafeltennistafel in huis of in de tuin te zetten. Ook zie je tegenwoordig steeds vaker stenen pingpongtafels op pleinen of in parken. Op de website van jouw gemeente kun je vaak alle openbare sportplekken vinden en ook of je daar kunt tafeltennissen. Wil je het serieus aanpakken? De Nederlandse Tafeltennisbond heeft op nttb.nl een overzicht met alle clubs in het land.

