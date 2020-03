Geen skiër of snowboarder? Wandelen in de sneeuw is net zo’n goeie work-out.

De besneeuwde paden in…

Wandelen is de laatste paar jaar ongekend populair; het is na fitness zelfs de meest beoefende sport van ons land, volgens het NOC-NSF. Ruim 2,5 miljoen mensen trekken regelmatig hun wandelschoenen aan om de natuur in te gaan. Niet gek dus dat wandelaars ook massaal de wintersport-gebieden opzoeken. Van de 1 miljoen Nederlanders die jaarlijks op wintersport gaan, gaat het overgrote deel dan wel skiën en snowboarden, maar steeds meer mensen kiezen voor winterwandelen in de bergen. Prima oplossing als je geen traditionele wintersporter bent, maar wel van besneeuwde bergtoppen houdt, want dan kun je toch mee met je vrienden. Overdag stippel je je eigen wandelroute uit en met de après-ski sluit je aan bij je maten. Die schnaps heb jij verdiend!

Wandelen-plus

In principe kun je winterwandelen met je ‘normale’ wandelschoenen, maar wil je van de gebaande paden af en een dik pak sneeuw trotseren, ga dan voor wandelen op echte sneeuwschoenen. Met deze ‘rackets’, waarin je je schoenen vastbindt, zweef je als het ware over de sneeuw. Zo’n drieduizend jaar geleden werden deze rackets gemaakt van takken en dierenvellen door jagers, om zo in de wintermaanden ook hun maaltje bij elkaar te scharrelen. Op veel wintersportplekken zijn er begeleide sneeuwschoenwandelroutes, want onervaren zelf op pad gaan is geen aanrader.

Routeplanner

Steeds meer wintersportgebieden pikken de winterwandeltrend op en leggen speciale wandelroutes aan. Zo kun je in het Tiroolse Kufsteinerland in Oostenrijk honderd kilometer winterwandelen, als beginnende én gevorderde wandelaar. Je kunt er onder andere een bijzondere wandeling maken door het beschermde natuurgebied Kaisertal, die zo’n drie uur duurt. De Italiaanse Seiser Alm is de grootste alm van Europa, vanwaar je een fantastisch uitzicht hebt op de Dolemieten. Het gebied heeft zestig kilometer aan gemarkeerde wandelpaden en vijftig kilometer aan gemarkeerde sneeuwschoenpaden. Schneeschuhwandern-allgaeu.de organiseert huttentrektochten met sneeuwschoenen.

Skip die winterdip

Winterwandelen is een calorieverbrander, want in de kou moet je lichaam harder werken om zich warm te houden en daardoor verbrand je zo’n 34 procent meer dan bij een wandeling in normale temperaturen. Bovendien ervaar je bij ploegen door de sneeuw weerstand en daardoor verbrand je nóg meer calorieën. Door lekker te onthaasten in de buitenlucht, krijg je een shot vitamine D en verdwijnt je winterdip als sneeuw voor de zon. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het licht dat sneeuw reflecteert, zorgt voor meer happy feelings. En dan die uitzichten… daar word je toch sowieso gelukkig van?

