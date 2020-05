VIVA-Fit: Vrij baan

Hoera, de zwembaden zijn weer open! Met een extra scheut chloor, warmer water en nog wat maatregelen helemaal corona-proof. Heb je een paar thuiszitkilo’s waar je vanaf wilt? Duik in het diepe.

Sinds 11 mei zijn de zwembaden weer open voor baantjes trekken en borstcrawlen. Maar het gaat er wel anders aan toe dan normaal. Zo moeten zwembaden volgens het Protocol Verantwoord Zwemmen onder andere de dosis chloor in het water bijna verdubbelen en het water extra verwarmen. Zelf moet je vooraf reserveren, thuis plassen en je zwemkleding alvast aantrekken. Ook blijft tijdens het baantjes trekken anderhalve meter afstand de norm en is elkaar inhalen in het water verboden. De kans dat corona zich via water verspreidt, is volgens deskundigen vrijwel nihil, maar toch moet het zekere voor het onzekere genomen worden. Nederland telt ruim 700 zwembaden, maar die kunnen nog niet allemaal aan het protocol voldoen. Check dus vooraf of jouw favoriete bad open is.

HIIT in het water

Een High Intensity Interval Training (HIIT) kun je niet alleen in de sportschool toepassen, maar ook in het zwembad. Je wisselt intensieve oefeningen af met rustige oefeningen en bouwt daarmee snel conditie op en geeft je verbranding een boost. Volgens lovetoswim.nl ziet zo’n HIIT-schema er bijvoorbeeld zo uit: zwem 50 meter borstcrawl in een rustig tempo, sprint 25 meter borstcrawl en herhaal dit zes keer. Zwem 50 meter borstcrawl in een rustig tempo, sprint 50 meter borstcrawl en herhaal vier keer. Zwem 50 meter schoolslag in een rustig tempo, sprint 25 meter schoolslag en herhaal zes keer. Zwem 50 meter schoolslag in een rustig tempo, sprint 50 meter schoolslag en herhaal vier keer. Je kunt de afstanden en de herhalingen natuurlijk aanpassen aan jouw eigen vermogen.

Wat doet het met je?

Het grootste voordeel van zwemmen is dat je in het water bijna gewichtloos bent (iemand van 70 kilo weegt 7 kilo), waardoor je je spieren en gewrichten minimaal belast, maar wel ál je spieren traint. Blessures komen zelden voor en het is dan ook een ideale sport voor mensen met overgewicht of gewrichtsklachten. Heb je spierpijn van een andere work-out, zoals krachttraining? Ga baantjes trekken. Zwemmen stimuleert de aanmaak van testosteron, wat spierherstel bevordert. Met rustig baantjes trekken verbrand je al zo’n 500 calorieën per uur. Ligt het tempo hoger, dan is dat circa 700 calorieën. Doe je een HIIT-training, dan blijft je verbranding zelfs na het sporten zo’n drie dagen hoger. Beetje gestrest? Uit onderzoek blijkt dat alleen al kíjken naar water ontspant en de herhalende beweging van zwemmen een soort bewegende meditatie is.

