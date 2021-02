Een typische kwestie van het nuttige met het aangename combineren: een wijnmarathon. Dus als je tijdens deze lockdown jouw hardloopschoenen uit de kast hebt getrokken om je sportschoolbezoekjes te vervangen, blijf dan voorlopig doortrainen en schrijf je in voor de wijnmarathon in oktober 2021. Heb je een echt goed doel om voor te trainen.

Even serieus: dit is toch fantastisch? Een wijnmarathon. Hij vindt plaats op zondag 3 oktober in Wahlwiller, Limburg. Het is de eerste Limburgse wijnmarathon. Het is een trailrun: je rent over onverharde wegen en paden. En – wat mij betreft het leukste, al is het landschap hartstikke mooi – onderweg en bij de finish krijg je prijswinnende wijnen én Limburgse hapjes. Wat een feest, mensen! Geen water, maar wijn als dorstlesser. Ik had nooit gedacht dat een hardloopevenement me zo enthousiast zou stemmen.

Halve marathon of 10 km

Is een marathon (zo’n 42 km) wellicht iets te hoog gegrepen voor je? Dan kun je ook voor een halve marathon (21 km) gaan óf voor 10 km. Als je nog nooit hebt hardgelopen, kun je nu beginnen met trainen en dan lukken die 10 km in oktober best. Het begin- en eindpunt vindt plaats op het terrein van de Wahlwiller Wijnfeesten. Het parcours gaat dus over onverharde wegen, maar je gaat ook nog eens door allerlei wijngaarden. En had ik al gezegd dat je dus wijn tussendoor en na de run krijgt?

Goede doelen

Met zo’n hardloopevenement doe je niet alleen jezelf een plezier: van iedere inschrijving gaat ook nog eens 10,- euro naar KIKA voor het onderzoek van kinderkanker. Dat is dan ook één van die drie doelstellingen van de organisatie. De anderen zijn promotie van de wijnregio Zuid-Limburg én promotie van Zuid-Limburg als hardloopregio. En, wat mij zelf nog erg blij maakt om te lezen op de website van de organisatie: ‘De Limburg Wijnmarathon is een trailrun waarbij de beleving veel belangrijker is dan de sportieve prestatie’. Meedoen is dus belangrijker dan winnen. En dat is sowieso wel een beetje mijn levensmotto.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: limburgwijnmarathon.nl, Getty Images