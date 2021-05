Yoga en seks gaan eigenlijk hand in hand. Niet dat iedereen in de yogaschool nou een potje met elkaar ligt te seksen (no worries, dat zweet van zo’n Bikram yogales komt echt door het sporten), maar je hebt wel zo’n beetje dezelfde spieren en eigenschappen nodig. Ontspanning, betere balans, makkelijker bewegen. Dus ja: yoga verbetert je seksleven.

Laten we vooropstellen: je hoeft geen volleerd yogi te zijn om een goed seksleven te hebben en andersom zeggen jouw bedprestaties ook niets over je yogakwaliteiten. Maar mocht je een manier zoeken om je seksleven te verbeteren én ben je nogal van de zonnegroeten en downward facing dogs? Dan kun je yoga wel inzetten.

Zó verbetert yoga je seksleven

Minder stress

Wil je makkelijk tot een orgasme kunnen komen en wil je echt in het moment kunnen zijn tijdens je vrijpartij? Dan is ontspanning een belangrijke. Tijdens yoga leer je hoe je dat bewust kunt inzetten en die skill kun je weer toepassen tussen de lakens.

Natuurlijk kun je niet na één lesje je benen in je nek leggen en als volwaardig Kamasutra kenner aan de slag gaan, maar hoe vaker je aan yoga doet, hoe flexibeler je wordt. En dat heeft twee grote voordelen. Een: je komt heftige seks door zónder spierpijn de volgende dag. Twee: nieuwe standjes uitproberen gaat makkelijker als je wat flexibeler bent dan een houten plank.

Door yoga word je bewuster van je lijf en wat het allemaal kan. Daardoor krijg je meer zelfvertrouwen en dat komt ook van pas in de slaapkamer.

Met yoga train je echt je hele lijf, ook de spieren in je bekkengebied. En als deze sterker worden, wordt het samentrekken ook sterker, waardoor je intensere orgasmes krijgt. En wie wil dat nou niet?

Kortom: twijfelde jij nog of je nou wel of niet een yogalesje moest volgen? Dan is dit je cue. Ga ervoor.

Bron: Lottelust | Beeld: Getty Images