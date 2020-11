Waar yoga vroeger vooral als iets zweverigs werd gezien, is het tegenwoordig volledig geaccepteerd. Van de hippe Amsterdammer tot de basisschoolmeester uit een boerendorpje: heel Holland doet aan yoga. Niet zo gek ook, want er zitten tal van mentale en lichamelijke voordelen aan. Wat gebeurt er eigenlijk als je regelmatig aan yoga doet?

Nicole de Raad, yoga-instructrice en eigenaresse van yogaschool Bindi, legt het uit aan RTL Nieuws.

Allereerst: wat is regelmatig? Moet je dagelijks downward doggen of is één keer per week genoeg? Volgens De Raad ervaar je zelfs met één sessie per week al vele voordelen. ‘Maar uiteraard ervaar je die voordelen beter of meer als je vaker dan een keer per week gaat’, vertelt ze aan RTL Nieuws.

Helemaal fijn in tijden van corona; het internet staat vol met lessen die je (gratis of betaald) thuis kunt doen. Makkelijker wordt het niet om de resultaten te behalen. En wat zijn die voordelen dan precies? Volgens De Raad werkt het door op alles, maar zijn de mooiste resultaten te zien op het gebied van seks, stress, slapen, je houding en het controleren van de ademhaling. ‘Deze factoren bij elkaar zorgen ervoor dat je in z’n geheel lekkerder in je vel zit én meer energie hebt’, zegt ze. En wie wil dat nou niet?

Seks

Tijdens een potje yoga ga je terug naar de basis. Je richt je op je lijf, je ademhaling en in contact komen met jezelf. Alle ingrediënten die ook goed van pas komen bij sporten tussen de lakens. Zo wordt jouw seksleven leuker voor jezelf en voor je bedpartner. Wil je meer resultaat? Ga dan voor deze yogaposes; ze verbeteren je seksleven.

Stress



Als je last hebt van stress, is sport vaak het laatste waar je aan denkt. Je wilt liever dóór en jouw to-do-lijst afvinken. Toch is yoga een fantastische manier om stress te verminderen en zelfs om stressklachten te voorkomen. Er is zelfs een uitspraak voor: ‘Als je denkt dat je geen tijd hebt voor tien minuten yoga, dan moet je twintig minuten gaan zitten.’ En zo werkt het. Je werkt met yoga namelijk aan je lijf én aan je geest; je aandacht gaat naar binnen en niet naar dat ene boodschappenlijstje – waar je dan na jouw lesje weer veel meer energie voor hebt. Bovendien doe je veel houdingen ‘op je ademhaling’, waardoor je heel bewust wordt van hoe je eigenlijk echt in je vel zit.

Ademhaling

Dat is dan ook meteen voordeel drie: de ademhaling wordt beter door yoga. Wanneer je niet hoog ademt, maar juist een rustige buikademhaling hebt, geeft dat op de korte termijn rust. Op de lange termijn kan het zelfs een hoge bloeddruk en andere aandoeningen verminderen of voorkomen.

Slapen

Vraag eens aan iemand hoe het gaat en het antwoord is in veel gevallen: ‘druk’. We zijn drukker dan ooit en dat merken we ook aan ons slaappatroon. Om te resetten voor je gaat slapen, kan yoga helpen. Je schudt daarmee als het ware de dag van je af en tijdens de eindontspanning raak je – je raadt het al – ontspannen. Prima ingrediënten om in slaap te vallen. En dan die telefoon ook niet meer aanraken, hè?

Houding

Je schouders omlaag, je nek als verlengde van je rug en je kruin omhoog gericht. Het is de perfecte houding om klachten te voorkomen en hoe vaker je aan yoga doet, hoe sneller deze houding een gewoonte wordt. Daar profiteer je niet alleen tijdens de lessen van, maar dit werkt ook door in het dagelijks leven.

Betere buikspieren

Niet voor niets is ‘core’ het Engelse woord voor buikspieren. Het is letterlijk ‘de kern’ van je lijf. Sterkere buikspieren zorgen – naast een strakker buikje – vooral ook voor een betere houding en helpen om rugklachten te voorkomen of te verminderen. Bij heel veel yogahoudingen worden de buikspieren aangespannen, dus je kunt wel raden wat er gebeurt als je regelmatig de yogamat uitrolt en een lesje volgt.

