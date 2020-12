Nu we allemaal zoveel mogelijk thuis blijven, zitten we teveel. We bivakkeren zo’n tien uur per dag op ons zitvlak, bijvoorbeeld op de bank, maar ook tijdens het werken. Dat zitten niet écht lekker werkt voor ons gestel weten we wel, maar hoeveel moet je eigenlijk bewegen om al dat zitten goed te maken?

Waar we normaal tijdens het werk even een kopje koffie halen, ’s ochtends naar de auto lopen of met de fiets naar kantoor rijden, gebeurt nu het grootste deel van het leven binnenshuis. Gemiddeld zitten we zo’n tien uur per dag. Uit onderzoek dat gepubliceerd is in de British Journal of Medicine moeten we ongeveer dertig tot veertig minuten per dag bewegen om al dat zitten goed te maken. En dat mag lichte tot zware beweging zijn.

Wandelen of ramen lappen?

Vraag je je nu af wat dat dan is, licht tot zwaar bewegen? De Gezondheidsraad heeft daar in 2017 richtlijnen over opgesteld. Om te berekenen welke activiteiten wel of niet meetellen om gezondheidswinst te behalen, wordt de MET-waarde (Metabolic Equivalent of Task) gebruikt. Hierbij geldt dan: hoe zwaarder de inspanning, hoe hoger de MET-waarde. Waarden tussen de 3 of tot en met 5,9 worden ‘matig intensieve activiteiten’ genoemd. MET-waarden van 6 of hoger vallen onder ‘zwaar intensieve activiteiten’. Bijvoorbeeld: de hond uitlaten geldt als ‘3’, dus matig intensief. Langzaam traplopen is ‘4’, dus dat valt ook onder matig intensief, maar snel traplopen is een ‘8’, dus – je voelt hem al aankomen – zwaar intensief. De MET-waarden van jouw sporten en activiteiten kun je bekijken op de website van het Voedingscentrum.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief