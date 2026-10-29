Stiekem heel leuk én heel betaalbaar: de Vespascooter voor kinderen

Je kunt 'm nu online kopen bij Action, lijkt mij een perfect cadeau voor de aankomende feestdagen (en ik hoop maar dat m'n beste vriendin niet meeleest, zo ja: sorry, je krijgt 'm nu echt).

Vespascooter voor kinderen

Je hoeft overigens niet bang te zijn dat jouw kind niet meer te stoppen is op dit racemonster, want zo hard gaat-ie niet. Deze Vespascooter voor kinderen heeft een maximumsnelheid van drie kilometer per uur -- dat is bij te houden, toch? En ook als het evenwicht nog even niet zo soepel gaat, is deze hartstikke veilig: hij heeft namelijk zijwieltjes.

Wat ik wel weer enorm leuk vind is dat je al rijdend wel lekker muziek kan luisteren, want er zit een ingebouwde radio in. Goed, wellicht is het voor jouw stresslevel als ouder niet heel best als je kind hiermee de woonkamer door racet terwijl Baby Shark uit de ingebouwde speakers klinkt (of is dat nummer alweer passé?), maar gezellig is het wel.

Daarnaast doen de voor- en achterlichten het ook nog eens, en werkt de scooter op een oplaadbare accu. Ja, zoals ik al zei: sommige mensen zullen het waarschijnlijk een tikkeltje ordinair vinden, maar ik vind het echt een hilarisch ding. En voor € 69,99 vind ik het echt best een koopje. Hoppa, die zit in m'n virtuele winkelmandje.