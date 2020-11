Onderzoek: 1 op de 5 Nederlanders slaat december het liefst helemaal over

Dat de maand december niet wordt zoals we gewend zijn, is een ding dat zeker is. Versoepelingen lijken verder weg dan ooit, dus de kans dat we straks met de hele familie onder de boom zitten, wordt steeds kleiner. Veel Nederlanders slaan de feestmaand dan ook het liefst helemaal over.

Sinterklaas moet dit jaar al al helemaal het onderspit delven. Uit het onderzoek dat PostNL deed onder duizend Nederlanders blijkt dat zes keer zoveel Nederlanders kerst vieren dan Sinterklaasavond. Van de ondervraagden viert maar 1 op de 10 dit jaar pakjesavond.

Blokjeskerst

Door alle maatregelen ziet het er naar uit dat kerst dit jaar in minimaal gezelschap wordt gevierd. Wordt het een blokjeskerst, een eenzame kerst of een kerst uitgesmeerd over een hele week? 1 op de 3 Nederlanders ziet door al die maatregelen in ieder geval flink op tegen het bedenken hoe ze de feestmaand precies moeten doorbrengen met hun dierbaren.

Kaartjes sturen

In de eerste golf gingen mensen elkaar al meer kaartjes sturen, en nu kerst op de stoep staat lijkt het erop dat dit weer gebeurt. Waar kerstkaarten sturen tot vorig jaar vooral iets was wat alleen die ene oudtante en een vriendin van de basisschool nog deden, geeft nu maar liefst 40% aan meer kaarten te versturen dan normaal. Bovendien staan we er zelf ook om te trappelen: 82% vindt het dit jaar nóg leuker een kaartje te krijgen.

Kortom: sla een dozijn kaarten in en klim in de pen voor wat bemoedigende woorden. Krijgt die decembermaand toch nog een beetje glans.

Beeld: iStock