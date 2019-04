Triest: 10 celebs die ten onrechte werden doodverklaard

In februari was Nederland héél even in shock toen op Facebook een bericht opdook dat Ernst en Bobbie-acteur Gert-Jan van den Ende dood was. Het bleek (gelukkig) te gaan om een slechte grap. Maar Gert-Jan is lang niet de enige die dit is overkomen: hier 10 celebs die hetzelfde meemaakten.

Bobbie

Laten we eerst nog even terugblikken op dat pijnlijke bericht over Gert-Jan, a.k.a. Bobbie. Kijk maar eens wat er toen op de (onofficiële) Facebookpagina ‘Fox Kids and Jetix’ verscheen:

Grote onzin. De redacteur die dit zielig stukje neptekst tikte, is er door de beheerders keihard uitgegooid. En terecht.

Macaulay Culkin

Een fake news-website (zo bleek later) plaatste eind 2014 een verontrustend artikel: ‘Macaulay Culkin Found Dead at Age 34’. Bullshit, uiteraard. Het nepartikel sprak zogenaamd een buurvrouw van Culkin en voerde een nep-agent van het Manhattan Police Department op als bron. Slechte poging!

Toch trapte er nog best wat media in deze val. Macaulay zelf – die inmiddels eigenlijk anders heet -kon er wel om lachen en gooide een geruststellende foto online. Nee hoor, hij leeft nog gewoon, en toert met zijn band Pizza Underground.

We’re on tour you silly people / @anchovywarhol’s 📷 pic.twitter.com/JK0Y28M4pM — pizza underground (@cheesedayz) 8 november 2014

Sylvester Stallone

Sly liet ons wel vaker huilen. Laatst nog, toen hij in een emotionele video afscheid nam van Rocky. We barstten ook bijna in tranen uit toen een hoax uit 2016 opeens weer in een geüpdatete versie opdook. Prostaatkanker beroofde Stallone van het leven.

New post (I’m not dead, says Hollywood legend Sylvester Stallone) has been published on Armada News – https://t.co/3v0jSjgKFw pic.twitter.com/dYNQB6dW8p — Aruogu Amanda (@armadanews1) 19 februari 2018

Helemaal niet waar, reageerde een pissige Stallone op Instagram onder een inmiddels verwijderde foto. ‘Negeer deze onzin alsjeblieft,’ zo riep hij.

Rowan Atkinson

Een mislukte autostunt werd Mr. Bean en Johnny English-acteur Rowan Atkinson fataal, zo deed een virusverspreidende hoax ons in 2018 geloven. Het zou zelfs op beeld staan! Maar… als je op het filmpje klikte, kwam je in een viruscyclus terecht. Atkinson kreeg al drie keer te maken met een nepdood.

Jackie Chan

Het is al bloedirritant als je als celeb één keer zo’n hoax meemaakt. Jackie Chan overkwam het twee keer. De laatste keer, in 2016, zou hij na een auto-ongeluk in Queensland (Australië) zijn overleden.

In 2013 ging hij ook al hemelen na hetzelfde auto-ongeluk, zo werd het toen ook al massaal gedeeld op vooral Chinese social media-platformen. Toen voelde hij zich nog genoodzaakt om te reageren.

Henry Cavill

Mr Superman – die mogelijk toch niet vertrekt als de DC-superheld – kreeg vorig jaar te horen dat hij niet meer bij ons is. Hoe dan?!

View this post on Instagram When you learn that you died 2 days ago…. A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) on Mar 5, 2018 at 5:31am PST

Nou, blijkbaar vond iemand het nodig om hem op Wikipedia de dood in te schrijven. Hij reageerde vrijwel meteen door zijn fans op insta te trakteren op een foto van ‘de snor’ himself.

Michael J. Fox

Het Back to the Future-icoon zou óók vorig jaar zijn overleden. Ook hier plaatste een nep-site het doodsbericht. Fox zou naar het ziekenhuis moeten na een longontsteking (als gevolg van zijn Parkinsons) en zou daar zijn overleden.

A few folks have written me that I have missed a death today of Michael J. Fox. Well, this is what I really call FAKE NEWS. This is a fake site folks. If it was real many more sites would be reporting this. Even though it says “Yahoo” it is not “Yahoo”. pic.twitter.com/dAwMxgvc17 — John Dolusic (@WTVAjohn) 5 augustus 2018

Fans begonnen steeds meer in het bericht te geloven. Michael postte al een paar weken niets meer op Twitter. Opeens verscheen daar, twee dagen na zijn ‘dood’, een nieuwe foto met daarop zijn familie. Gelukkig maar, niets aan de hand.

View this post on Instagram @Tracy.pollan is finally on instagram! Check it out A post shared by Michael J Fox (@realmikejfox) on Aug 2, 2018 at 6:19pm PDT

Mark Hamill

‘BREAKING: Mark Hamill, actor who played Luke Skywalker, dies at 65’ Dit slingerde een twitteracount van Huffington Post online. Huh?

MUCH OF NATION MOURNS-RIP @HamillHimself a wonderful-underrated & beloved icon-Truly a legend in his own mind #SoGladIGotToMeetHim #KindaSad https://t.co/mmilUuJrlL — Mark Hamill (@HamillHimself) 16 juni 2017

Zoals je in Hamills eigen tweet kan zien, neemt hij zijn ‘dood’ op de hak. Het bleek om een verzonnen verhaal te gaan van iemand die een nep-twitteraccount rond de Huffington Post maakte. Luke is in The Last Jedi al doodgegaan dus om Hamill nu óók al te verliezen…

Russel Crowe

Gladiator-baas Russel Crowe zag in juni 2010 opeens berichten voorbijkomen dat hij doodging na een fatale val van een of andere berg in Oostenrijk.

Unable to answer tweets fell off a mountain in Austria,all over red rover. Don’t know how i got there, but the media are never wrong.G’Bye. — Russell Crowe (@russellcrowe) 10 juni 2010

Het gaf ‘m wél de kans om eens lekker uit te halen naar de media. ‘The media are never wrong,’ grapte hij. De afsluiter is ook lekker vals. ‘G’Bye.

Adam Sandler

Cultkomiek Adam Sandler werd in 2017 het slachtoffer van LinkBeef, een fake news-groep die al meerdere celebs liet hemelen. Deze was erg nasty: ze ‘lieten’ Sandler zelfmoord plegen, haalde er een écht politiedepartement bij als bron en ‘spraken’ zijn vrouw Jackie, die een ‘gebroken hart’ had. Uiteraard klopt het allemaal niet, maar dat maakt het niet minder pijnlijk.