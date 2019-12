Kerst is de tijd van samen komen met familie, vrienden én… je schoonouders. Niet gek als je jezelf even in een dekentje wil hullen en terug wil trekken op de bank. Herkenbaar?

Die feestelijke decembermaand brengt nogal wat verplichte feestdagen met zich mee. Waar je zeker van kunt zijn, is dat je geen gebrek hebt aan gezelligheid. Maar soms kan het allemaal een beetje too much worden.

Vind je de sfeer van kerst wél fantastisch en wil je daar gewoon even lekker in je eentje van genieten? Zet dan een fijne kerstfilm aan. En omdat we ons kunnen voorstellen dat je Home Alone nu wel een keer gezien hebt, sommen we een lijstje met kerstfilms voor je op die net even anders zijn:

1. Office Christmas Party

Geen zin in een zwijmelfilm, maar wil je gewoon even keihard lachen? Met Office Christmas Party kun je jezelf weer opladen voor het volgende kerstdiner en daar vol goede moed verschijnen, mét een flinke grijns op je gezicht. In de film dreigt Clay zijn baan te verliezen dankzij zijn ijskoude zus Carol (Jennifer Aniston!), die CEO van het bedrijf is waar hij werkt. Hij probeert er een stokje voor te steken door een grote klant binnen te halen met een bescheiden borrel. Maar wat een klein feestje moest worden, loopt uit op een episch kantoorfeest.

2. Christian Mingle

De 30-jarige Gwyneth heeft een geweldige carrière, maar als het over de liefde gaat is ze minder succesvol. De feestdagen ziet ze als het uitgelezen moment om op zoek te gaan naar Mr. Right op een christelijke datingsite. Hij is knap én gelovig, zij doet zich voor als iemand die wekelijks naar de kerk gaat, maar eigenlijk heeft ze niets met religie. Als je single bent, word je misschien geconfronteerd met pijnlijk herkenbare momenten, maar dat neemt niet weg dat het een heerlijke film is om naar te kijken.

3. El Camino Christmas

Word je me-time verstoord door je vriend, maar wil hij geen cheesy kerstfilm met je kijken? Dan kun je El Camino Christmas aanzetten, die kan hij ook waarderen. Het is een actie- meets komediefilm met Jessica Alba in een van de hoofdrollen. Tijdens de feestdagen besluit Eric Roth op zoek te gaan naar zijn lang verloren vader. Tot hij terecht komt in een drankwinkel, waar hij buiten zijn toedoen met vijf anderen vast komt te zitten op kerstavond.

4. Scent of a woman

Deze film dateert uit 1992 en daarom is het ook niet zo gek dat-ie een beetje in de vergetelheid is geraakt. Maar hallo, Al Pacino (van The Godfather) speelt de hoofdrol. De arme student Charlie neemt een vakantiebaantje waarbij hij op de blinde oud-militair kolonel Frank Slade moet passen. Tot Charlies verbazing neemt hij hem mee naar New York om de bloemetjes buiten te zetten. Je verwacht het misschien niet, maar de combinatie tussen beide mannen is goud waard.

5. A Very Murray Christmas

George Clooney speelt een van de rollen in deze kerstspecial, need we say more? Afijn, als je toch nog een extra reden zoekt om A Very Murray Christmas te kijken: de film speelt zich af in het iconische Carlyle hotel in New York en opent met Bill Murray die een live-uitzending voorbereidt van een nieuwe televisieshow. Eigenlijk is het meer een special dan een kerstfilm, maar wel mét muzikale hoogstandjes. Miley Cyrus zingt bijvoorbeeld een moppie mee.

6. Christmas Inheritance

Ben jij een hopeloos romantisch type? Dan ligt deze goednieuwe Netflix Original helemaal in jouw straatje. De ambitieuze Ellen Langford moet een kerstkaart afleveren in Snow Falls voordat ze het bedrijf van haar vader mag erven. Door een sneeuwstorm komt ze vast te zitten in het kleine stadje, en dat zint haar in eerste instantie helemaal niets. Natuurlijk is er ruimte voor romantiek in deze film: Ellen vindt de liefde van haar leven en ontdekt het ware geschenk van Kerstmis. Het is zo cheesy dat we ervan houden.

7. Daddy’s Home 2

Het eerste deel van Daddy’s Home gezien? Dan weet je vast nog wel dat vader Dusty en stiefvader Brad continu met elkaar op de vuist gingen. In dit hilarische vervolg hebben ze de strijdbijl echter begraven. Samen bereiden ze namelijk een gezellig kerstfeest voor. Maar… die familieruzies blijven niet lang uit.

8. A Miracle on 34th Street

Een kerstfilm móét iets magisch hebben, wat ons betreft. En bij deze film zit dat stukje magie al in de titel. Maar A Miracle on 34th Street gaat niet alleen over rozen. Wanneer een van de ingehuurde kerstmannen dronken in een warenhuis verschijnt, wordt de oude Kris Kringle opgetrommeld als vervanger. Hij probeert de kerstsfeer terug te brengen en beweert zelfs de enige echte kerstman te zijn. Na een psychologisch onderzoek belandt de beste man in de gevangenis, maar er wordt van alles aan gedaan om te bewijzen dat Kris niet gek is. Een fijne familiefilm uit 1994: een beetje oud, maar goud.

9. A Christmas Prince

Het kan je niet ontgaan zijn: vlak voordat Christmas Inheritance op Netflix verscheen, werd eerst deze romantische kerstfilm aan de bibliotheek toegevoegd. En mensen raken er niet over uitgepraat. Deze film vertelt het verhaal van een verslaggever die undercover gaat werken als privédocent. Totdat ze verstrikt raakt in koninklijke intriges. Ze wordt verliefd, maar kan ze haar leugen voor zich houden? Alles wat je verwacht, gebeurt ook, maar dat is in deze film niet eens erg. Hij is sprookjesachtig, er zit een prins in en hij draagt ook nog eens een passend uniform. Genoeg redenen om ‘m te kijken, toch?

10. Bad moms 2

Door het woordje ‘bad’ in de titel zou je misschien denken dat dit alles behalve een kerstfilm is, maar niets is minder waar. Deze film draait júíst om kerst, maar dan met een hilarisch sausje. Wanneer drie overwerkte moeders vlak voor Kerstmis hun eigen veeleisende moeders over de vloer krijgen, wordt het ze allemaal te veel. En tja, wat doe je dan? Alle remmen losgooien, natuurlijk… Als je deel 1 niet gezien hebt: ook in deze film vertolkt Mila Kunis een van de hoofdrollen. Dan kan het niet misgaan toch?

